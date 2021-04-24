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MEB DUYURDU: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman? Soruları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime devam ediyor. Okulların haziranda kapanması beklenirken tarih değişti! Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman 2021? İşte MEB açıklaması...

MEB DUYURDU: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?

Önlemler alındı, yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla okullarına döndü. Her yıl Haziran ayında başlayan yaz tatili bu sene biraz daha ileri bir tarihe taşındı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul ve sınav açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil ve yaz tatili konusunda aldıkları kararı da paylaştı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Yaz tatili Bakan Ziya Selçuk'un belirttiği gibi 2 Temmuz'a kadar sürdüğü takdirde öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak.

15 Haziran'da sona ermesi beklenen eğitim öğretim yılı böylelikle 17 gün uzamış olacak.

KARNELER 2. DÖNEM NE ZAMAN VERİLECEK ?

Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar eğitim vermesine yönelik çalışmaların ardından, karnelerin ne zaman verileceğine dair oluşan soru işaretlerine açılık getirdi.

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.

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