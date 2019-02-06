Milyonlarca öğrenci 15 tatilin ardından ders başı yaptı. Sömestr tatilinin bitmesiyle öğrenciler ve veliler yaz tatili ne zaman başlayacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 2018 - 2019 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, Resmi tatil günleri

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018- 2019 iş takvimine göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ