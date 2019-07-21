LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sıkça sorgulanıyor. Liseye yeni başlayacak öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yerleştirme sonuçları için geri sayım başlarken LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ise haberimizde olacak. İşte detaylar...

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MEB 1 Haziran'da milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını tarihi yayınladı. LGS tercih sonuçları ve ya 2019 lgs yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için http://www.meb.gov.tr veya E Okul https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.