Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim MEB, lise öğrencilerine yönelik "Ara Tatil Rehberi" hazırladı

        MEB, lise öğrencilerine yönelik "Ara Tatil Rehberi" hazırladı

        ​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise öğrencilerinin ara tatil dönemini verimli ve kültürel değerlerle iç içe geçirmesi amacıyla "Ara Tatil Rehberi" hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise öğrencileri için "Ara Tatil Rehberi" hazırlandı

        MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin eğitim süreçlerinin akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimle desteklenmesi ve ara tatil dönemini etkili geçirmeleri amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, ara tatilin ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla özel bir içerik oluşturuldu. Öğrencilerin tatili hem verimli hem de kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak için ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" kullanıma sunuldu.

        Hazırlanan kitap, öğrencilerin tatil süresince hem dinlenmelerine hem de farklı disiplinler aracılığıyla medeniyet değerlerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

        Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanan rehber kitapta, Türk dili ve edebiyatından tarihe, felsefeden yapay zekaya kadar pek çok farklı branşta hazırlanmış özgün yazılar ve etkinlikler yer alıyor.

        BAYRAMLAŞMA, DAYANIŞMA VE HOŞGÖRÜ TEMALARINA YER VERİLDİ

        MEB tarafından hazırlanan kitap, klasik bir tatil ödevinin yanı sıra öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirecek etkileşimleri de barındırıyor.

        Kitapta, ramazan ayının ruhuna uygun olarak bayramlaşma, dayanışma ve hoşgörü temaları işleniyor. Kitapta yer alan etkinliklerde, öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmeleri ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri teşvik ediliyor.

        Ayrıca kitapta yer alan metinler, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri günlük hayat ve kültürel mirasla harmanlamalarına yardımcı oluyor.

        Öğrenci, veli ve öğretmenlerin doğrudan ulaşabileceği şekilde tasarlanan rehber kitap, "OGM Materyal" platformu üzerinden dijital olarak erişime açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Düşmedi' denilen otizmli Mehmet'in, merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

        ANTALYA'da gittiği özel eğitim merkezinde fenalaştığı söylenip eve gönderilen ve ailesine düştüğü belirtilmediği için kalçasının kırıldığı 4 gün sonra fark edilen otizmli Mehmet Ay'a (20), 4 platin takıldı. Mehmet'in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ise aylar sonra ortaya ç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar