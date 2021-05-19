MEB 19 Mayıs meşalesi nasıl ve nereden alınır? soruları vatandaşlar tarafından bugünün en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele`yi başlatmasından 102 yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden "Meşale Bende" etkinliği düzenliyor. 19 Mayıs gününe özel milyonlarca vatandaş MEB Meşale Bende hatıra bileti sahibi oluyor. İşte MEB "Meşale Bende" hatıra bileti alma ekranı...

MEB "MEŞALE BENDE" HATIRA BİLETİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliği düzenliyor.

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

Selçuk mesajında, "Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. "meşalebende" diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için bakanlık adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadesine yer verdi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021

MEB "MEŞALE BENDE" 19 MAYIS HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI

MEB 19 Mayıs Meşale Bende hatıra bileti almak için, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak, adınızı ve soyadınızı yazıp sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilirsiniz.

MEB "MEŞALE BENDE" 19 MAYIS BİLETİ İÇİN TIKLA