MEB ortak sınav takvimi 2026: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınav tarihleri duyuruldu. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsayan sınavların hangi gün yapılacağı açıklanmış oldu. Peki MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
MEB ortak sınav takvimini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci dönemde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar öncesinde, alan zümrelerine rehberlik edecek örnek konu ve soru dağılım tablolarını da erişime açtı. İşte MEB ortak sınav tarihleri
2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman?
2.dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Buna göre:
6.sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026 Salı
6.ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 Çarşamba
10.sınıf Matematik: 9 Nisan 2026 Perşembe
10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026 Cuma
2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?
2.dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026 ayında gerçekleştirilecek:
7.sınıf Matematik: 2 Haziran 2026 Salı
9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026 Çarşamba