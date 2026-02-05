Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MEB ortak sınav takvimi 2026: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        MEB ortak sınav takvimi 2026: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınav tarihleri duyuruldu. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsayan sınavların hangi gün yapılacağı açıklanmış oldu. Peki MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 17:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MEB ortak sınav takvimini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci dönemde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar öncesinde, alan zümrelerine rehberlik edecek örnek konu ve soru dağılım tablolarını da erişime açtı. İşte MEB ortak sınav tarihleri

        2

        2.dönem 1. yazılı sınavları ne zaman?

        2.dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Buna göre:

        6.sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026 Salı

        6.ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 Çarşamba

        10.sınıf Matematik: 9 Nisan 2026 Perşembe

        10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026 Cuma

        3

        2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?

        2.dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026 ayında gerçekleştirilecek:

        7.sınıf Matematik: 2 Haziran 2026 Salı

        9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026 Çarşamba

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"