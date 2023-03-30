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MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tamamlayacak. Başvuruda bulunanların gözü MEB 5 bin personel alımı KPSS-2023/4 tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...

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  • MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB 5 bin personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. Adaylar tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/4 kılavuzuna göre 30 Mart'a kadar tamamlayacaklar. Tercihlerini gerçekleştirenler ise "MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya dair detaylar haberimizde...
  • MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB 5 bin personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yapılacak olan 5 bin personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı. Personel alımı sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
  • MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB 5 bin personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
  • MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB 5 bin personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim

    edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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