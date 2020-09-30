MEB ücretsiz tablet, laptop bilgisayar için başvuru öğrenci ve velilerin gündeminde. Ücretsiz bilgisayar dağıtımı uzaktan eğitim döneminde maddi yetersizlikten dolayı derslerini takip edemeyen öğrenciler için gerçekleştirilecek. Peki, tablet ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? İşte kampanya ile ilgili son durum...

TABLET BİLGİSAYAR LAPTOP BAŞVURU NASIL YAPILIR? MEB 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar ve laptop kampanyası hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."

BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL DEĞERİNDE

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere dağıtılacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu bilgisayar kampanyasında tablet ve bilgisayarların dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirecek. Kampanyadan toplanan tüm paralar MEB'e aktarılacak.

HAYDİ ŞİMDİ KAMPANYASI NE KADAR, KAÇ TL TOPLANDI?

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı.

BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

MSB'DEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET

MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.