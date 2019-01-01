AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, onlara iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencileri aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için proje geliştiren Bakanlık, çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliğine gitti.

Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) arasında 5 Mayıs 2017'de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatıldı.

​Protokol kapsamında, koordineli çalışma yürütülebilmesi için 25-28 Eylül 2017'de özel eğitim meslek okulu bulunan 69 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinde görevli iş ve meslek danışmanının katılımıyla Ankara'da bir bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Öncelikle İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli'de başlatılan uygulama ile iş verenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi ve öğrencilerin yeterlilikleri ve yetenekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, öğrencilerin yeterlilikleri konusunda eğitim almış iş ve meslek danışmanları ile okul rehberlik öğretmenleri tarafından her öğrenci için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilere en uygun istihdam alanları da belirlendi.

Çalışmalar sonucunda 4 ilde 50'ye yakın mezun öğrenci, tekstil, yiyecek içecek, matbaa gibi sektörlerde beceri eğitimi için istihdam olanağına kavuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye mehter takımında çalışmak üzere 30 mezun öğrenciye de istihdam sağlandı.

İLLERE RESMİ YAZIYLA DUYURULDU

Bakanlık, bu çalışmayı Türkiye geneline yaygınlaştırma kararı aldı. Bu kapsamda, zihinsel engellilerin istihdamının ülke geneline yaygınlaştırılması için düzenli iş yeri ziyaretleri yapılacak, öğrencilerin yeterlilikleri belirlenecek ve işbaşı eğitimleri düzenlenecek.

Uygulama, Türkiye'deki 68 ilde bulunan 146 özel eğitim meslek okulunda sürdürülecek.

Bakanlık, projenin ülke geneline yaygınlaştırılacağını illere gönderdiği yazı ile duyurdu. ​Bu kapsamda yapılacak çalışmaların istenen düzeyde gerçekleşebilmesi için İŞKUR il müdürlükleri ve özel eğitim meslek okulları arasında güçlü iletişim mekanizması kurulması istendi.

Öğrencilerin işgücü piyasasına kazandırılması için il milli eğitim müdürlüklerinde özel eğitimden sorumlu şube müdürleri, İŞKUR il müdürlükleriyle irtibata geçecek. İŞKUR iş ve meslek danışmanları, illerdeki özel eğitim meslek okulu müdürleri ve rehber öğretmenlerinin katılımıyla toplantılar düzenlenecek.

İllerde öğrencilerin yeterlilikleri konusunda işverenlere yönelik bilgilendirme yapılacak, her öğrenci için portföy dosyası hazırlanacak ve istihdam alanları belirlenecek.

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