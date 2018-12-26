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15 tatile kısa bir süre kala heyecan dorukta. Öğrenciler ve veliler ilk yarı yıl dönemi için hazırlıklara başlıyorlar. Sömestr tatili öncesi son sınavlar yapılacak.
15 TATİL (SÖMESTR, YARI YIL) TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
15 TATİL İÇİN ÖNERİLER
ULUDAĞ
Sömestr tatilini evlerinden uzakta değerlendirmek isteyenler, en büyük ilgiyi kayak merkezleri görürken, kayak merkezleri arasında ''en pahalısı'' olarak gösterilen Uludağ'da yer bulunamıyor.
Tur operatörleri, bu yıl sömestr tatili için gerçekleşen rezervasyonlardan memnun olduklarını belirterek, özellikle kayak merkezlerinde neredeyse tüm otellerin dolduğunu, ekonomik krize ve karın geç düşmesine rağmen geçen yılın rakamlarını yakaladıklarını ifade ediyor.
ILGAZ
Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Ilgaz'daki otellerde ve kayak tesislerinde, sömestr tatili öncesinde şimdiden yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşıldı.
Ankara'ya en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyan Ilgaz'daki kamu ve özel tarafından işletilen 9 otelde sömestr tatili için yer bulmak zorlaştı.
Toplam bin 500 yatak kapasitesine sahip otellerin birçoğu yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, iki işletmede ise yüzde 40 oranında yer kaldı.
Tatilcilerin gelmesine az bir süre kala 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile Ilgaz, kayak severleri bekliyor.
EYNAL
Kütahya'nın Simav ilçesinde hizmet sunan belediyeye ait Eynal Kaplıcaları ilgi görmeye devam ediyor.
Sömestri tatilini fırsat bilerek ülkenin dört bir yanından Eynal Kaplıcaları'na gelmek isteyen yüzlerce yerli turist bir yandan tatillerini en iyi bir şekilde değerlendirmek isterken bir yandan da yerin 300 metre derinliklerinden gelen 162 derecelik şifalı sıcak su sayesinde dertlerine çare arıyor.
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