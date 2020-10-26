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Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler?

Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Sorusu İstanbullu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattının açılış tarihi belli oldu.

Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler?

Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak olan Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı açılış tarihi belirlendi. Peki, metro durakları nedir?

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER? NEREDEN GEÇİYOR?

İşte Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları

Mecidiyeköy
Çağlayan
Kağıthane
Nurtepe
Alibeyköy
Çırçır Mahallesi
Veysel Karani-Akşemsettin
Yeşilpınar
Kazım Karabekir
Yenimahalle
Karadeniz Mahallesi
Tekstilkent-Giyimkent
Oruç Reis
Göztepe
Mahmutbey

Entegre olunan hatlar

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,
Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,
Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,
Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

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