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        Haberler Gündem Meclis'in önünde ateş açan zanlı gözaltına alındı

        Meclis'in önünde ateş açan zanlı gözaltına alındı

        TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:01 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:01
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        Meclis'in önünde ateş açan zanlı gözaltına alındı
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        Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi. Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti.

        Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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