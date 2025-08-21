TBMM’nin tatil takvimi ve Meclis açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yasama yılıyla beraber hem siyasi gündem hareketlenecek hem de kanun görüşmeleri yeniden başlayacak. Peki, 2025’te Meclis hangi tarihte açılacak? İşte 2025 TBMM yeni yasama yılı başlangıç tarihi...