Meclis ne zaman açılacak? İşte 2025 TBMM tatil takvimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil dönemi araştırılıyor. Tatil sonrası Milletvekilleri, Genel Kurul'da yeniden görevlerinin başına dönecek. Siyasi gündemin şekillenmesi ve yeni yasa tekliflerinin ele alınacağı yeni yasama yılı için gözler Meclis'in açılış tarihine çevrildi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 2025 TBMM tatil takvimi ile Meclis açılış tarihi ne zaman? İşte detaylar...
TBMM’nin tatil takvimi ve Meclis açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yasama yılıyla beraber hem siyasi gündem hareketlenecek hem de kanun görüşmeleri yeniden başlayacak. Peki, 2025’te Meclis hangi tarihte açılacak? İşte 2025 TBMM yeni yasama yılı başlangıç tarihi...
TATİL ERTELENMİŞTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam etti. Genel Kurulun 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde ise TBMM'nin, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tatile girmesine karar verildi.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeniden açılacak.