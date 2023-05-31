Milletvekili 28. Dönem Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçlar 19 Mayıs'ta açıklandı. 21 Mayıs - 28 Mayıs arasında itirazlar değerlendirildi. 30 Mayıs'ta ise Resmi Gazete'de YSK tarafından milletvekili kesin listesinde yayımlandı. Peki, milletvekili yemin töreni ne zaman? TBMM ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların cevabı...