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Meclis ne zaman açılacak? TBMM 28. Dönem yemin töreni hangi tarihte?

28. dönem TBMM milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. YSK kesinleşmiş sonuçları 19 Mayıs'ta açıkladı. 28 Mayıs'ta son itirazlar alındı. 30 Mayıs'ta ise milletvekili kesin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, TBMM ne zaman açılacak? TBMM 28. Dönem yemin töreni hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tarihler...

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  • Meclis ne zaman açılacak? TBMM 28. Dönem yemin töreni hangi tarihte?

    Milletvekili 28. Dönem Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçlar 19 Mayıs'ta açıklandı. 21 Mayıs - 28 Mayıs arasında itirazlar değerlendirildi. 30 Mayıs'ta ise Resmi Gazete'de YSK tarafından milletvekili kesin listesinde yayımlandı. Peki, milletvekili yemin töreni ne zaman? TBMM ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların cevabı...
  • Meclis ne zaman açılacak? TBMM 28. Dönem yemin töreni hangi tarihte?

    TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? 

    14 Mayıs milletvekili seçimleri kesin sonuçları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere katılım sağlanırken AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlendi.
  • Meclis ne zaman açılacak? TBMM 28. Dönem yemin töreni hangi tarihte?

    TBMM 28. Dönem Birinci Yasama Yılı Birinci Oturumu en yaşlı üye olarak TBMM'ye giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında 2 Haziran Cuma Günü açılacak. İlk oturumda milletvekili yemin töreni gerçekleşecek. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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