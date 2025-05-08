Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) henüz tatile başlamadı. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer.

Geçtiğimiz yıl Meclis yoğun gündem nedeniyle tatil süresini ertelemişti. Buna göre TBMM, 30 Temmuz itibarıyla tatile girmişti.

Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrı-sına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş olması şarttır.