Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) her yıl belli tarihlerde tatile giriyor. TBMM özellikle bu sıralar memur ve emekli maaş zammı ve 10. yargı paketi, trafik ceza kanunu gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Meclis çalışmalarına devam ederken, "TBMM ne zaman tatile girecek?" sorusu da hız kazandı. Peki, 2025 Meclis ne zaman tatile girecek? İşte, detaylar...
Türkiye Millet Meclisi'nin bu sene ne zaman tatile gireceği merak ediliyor. Tatile girmesi beklenen Meclis, henüz faaliyetlerini sürdürüyor. Peki, Meclis ne zaman kapanacak?
MECLİS (TBMM) NE ZAMAN TATİL OLUYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) henüz tatile başlamadı. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer.
Geçtiğimiz yıl Meclis yoğun gündem nedeniyle tatil süresini ertelemişti. Buna göre TBMM, 30 Temmuz itibarıyla tatile girmişti.
Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrı-sına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş olması şarttır.
Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama karar vermediği takdirde, tatile veya ara vermeye devam olunur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşer.