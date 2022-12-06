Bu illerde yağmur ve kar var!

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Meclis'te 2023 bütçesi görüşmeleri gergin başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 Yılı Bütçesi üzerine yaptığı konuşuma sırasında tartışma çıktı. Kılıçdaroğlu, hükümetin uyuşturucu ve kara para ile mücadelesini eleştirdi, suçlamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kürsüde konuşması CHP'li milletvekillerinin söz atmalarıyla sık sık kesildi. CHP'li vekillerin küfür ettiği iddiası AK Parti sıralarını hareketlendirdi. TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri gergin başladı. TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 Yılı Bütçesi üzerine yaptığı konuşuma sırasında tartışma çıktı. Kılıçdaroğlu, hükümetin uyuşturucu ve kara para ile mücadelesini eleştirdi, suçlamalarda bulundu. TBMM'DE GERGİNLİK ÇIKTI Kılıçdaroğlu'nun, sözleri AK Partili vekillerin tepkisine neden oldu. Kılıçdaroğlu ve AK Partili milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Kılıçdaroğlu, tartışmalar arasında konuşmasını tamamladıktan sonra oturuma ara verildi. Oturumun ardından görüşmelere, AK Parti grubu adına söz alan Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başlandı. Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadelere ve Hükümetin uyuşturucu ve kara para ile mücadele etmediği suçlamalarına yanıt verdiği sırada, CHP'liler, 'Zindaşti' diyerek laf attı.

Kurtulmuş, konuşmasını engellemeye çalışan CHP'lilere tepki göstererek, "Biz bu Meclis'te hiçbir milletvekiline hakaret etmedik, hakaret etmeyi de aklımızdan geçirmedik. Bu Meclisin gazavat ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur, böyle bir şey olamaz" dedi. OKTAY, VEKİLLERİN SORU VE ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI CHP'lilerin, Kurtulmuş'un, konuşmasını engellemeye dönük girişimlerine, birleşimi yöneten Meclis Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi. Kurtulmuş konuşurken, CHP'lilerin laf atması ve konuşmayı engellemelerine AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Karşılıklı hakaret, laf atma devam ederken, AK Parti'li milletvekilleri CHP'li vekillerin bulunduğu sıralara doğru yürüdü. TBMM Başkanı Şentop, oturuma ara verdi ve TBMM idare amirlerini sükuneti sağlamaya davet etti. DHA'nın haberine göre; idare amirlerinin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönmeden sonlandı. "BÜTÇEMİZ GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCIYI TEŞVİK EDECEK" TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri sırasında; CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği 'kınama' cezası verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RONALDO VE MESSİ ÖRNEĞİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye için 70 kişilik ekip, 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileri ile çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size: Malum Dünya Kupası var. (Cristiano) Ronaldo ve (Lionel) Messi, Türkiye için oynayacak” dedi. KILIÇDAROĞLU BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi örneği vererek, "Biz bu saray Türkiye’sine karşı başka bir Türkiye vizyonu açıkladık. Bu Türkiye için 70 kişilik ekip, 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileri ile çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size: Malum Dünya Kupası var. (Cristiano) Ronaldo ve (Lionel) Messi, Türkiye için oynayacak. Birinci Türkiye’nin ikinci Türkiye’yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye’de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayali vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla liyakatle Türkiye’yi yöneteceğiz. O Türkiye’nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daron Acemoğlu da var, Prof. Dr. Hakan Kara da var, Prof. Dr. Jeremy Rifkin de var, Refet Gürkaynak da var. Bu işin uzmanları ve bilim insanları var" dedi. "BU AĞLAMANIZ NE ZAMAN BİTECEK SİZİN?" Sözlerine iktidar milletvekillerinden itirazlar gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Niye ağlıyorsunuz? Bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Şampiyonlar ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda. Hor gördükleri, üstten baktıkları, vergileri ve en temel haklarını gasp ettikleri o ikinci Türkiye, bu oluşturdukları saray Türkiye’sini yenecek. Kısacası hak gelecek batıl zail olacak."

CHP'Lİ ATİLLA SERTEL'E KINAMA TBMM Genel Kurulunda, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e kınama cezası verildi. Genel Kurulda, 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çıkan tartışma nedeniyle verilen arada Sertel'in, bir milletvekilinin annesine küfrettiğini belirtti. Elitaş, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği bir günün yıl dönümünde Sertel'in bu hakaretinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tutanakları inceleyeceğini, grup başkanvekillerine de dağıtacağını söyledi. Daha sonra tutanağı inceleyen Şentop, sarf ettiği kaba ve yaralayıcı söz nedeniyle Sertel'e kınama cezası verilmesini Genel Kurulun oyuna sunacağını bildirdi. Sertel adına savunma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sertel'in söz konusu ifadeyi bir başka milletvekiline değil kendine yönelik sarf ettiğini belirtti. Özkoç, "Bunun kararını bugün burada oldubitti ile alıp sanki başka bir milletvekiline hakaret etmiş gibi bir karar alırsanız, bu kesinlikle doğru olmaz. Bunu reddediyorum." dedi. Bu arada, AK Parti milletvekilleri Özkoç'a, "Tutanaklarda yazana bak." diye seslendi. Meclis Başkanı Şentop ise "Arkadaşımızın söylediği söz eğer bir milletvekilini muhatap alarak söylenmiş olsaydı zaten geçici çıkarma cezası gerektirirdi. Onun için biz kınama cezası teklif ediyoruz. Söz, kaba ve yaralayıcı bir sözdür. Bu Meclis tarafından cezasız bırakılması doğru değil." diye konuştu. Daha sonra yapılan oylama sonucunda, Atila Sertel'e kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı. Yeniden söz alan Mustafa Elitaş, "Biz hiçbir annenin o söze muhatap olmasını arzu etmeyiz. Bir kadına, bir anneye yapılmış bir hakarettir. Bunun savunması, izahı yoktur." dedi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Şentop, bütçe görüşmelerine devam etmek üzere birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

MHP'Lİ AKÇAY'DAN MARKETLERE FETÖ İNCELEMESİ MESAJI MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ilk üretimden son zincire kadar kurdukları kartel yapıyla ekonomik gücünü ülkesine ve vatandaşa karşı silah olarak kullananlardan adli ve idari olarak hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Bu işbirlikçilerin küresel bağlantıları ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile iltisakı araştırılmalıdır." dedi. TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Akçay, bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, 2023 yılı bütçesinin Cumhuriyetin 100. yılının bütçesi olarak özel bir anlam ifade ettiğini; bu bütçeyi, milli tarih şuuruyla, dün-bugün-yarın perspektifiyle ele aldıklarını söyledi. Dünyanın, salgınlar, savaşlar ve ekonomik buhranların neden olduğu küresel krizlerle boğuştuğunu, derinleşen krizlerin Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya pek çok ülke yönetiminde istikrarsızlığa yol açtığını belirten Akçay, AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede hükümet krizlerinin çıktığını, siyasi çalkantıların yaşandığını ifade etti. Birçok ülkede hükümetlerin görev sürelerinin "marul ve kabağın bozulma süresi"nden daha kısa sürdüğünü dile getiren Akçay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sağladığı istikrar ile adeta bir çınar gibi kök salmakta, özgün bir model olarak tüm dünyaya örnek olmaktadır." dedi. Parlamenter sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle çok sayıda hükümet krizine maruz kalındığını, istikrarsız hükümetlerin deneme yanılma yöntemiyle ülke meselelerinin adeta yap boz tahtasına çevrildiğini anlatan Akçay, o dönemlerde memleketin temel meselelerinin ortada kaldığını söyledi. Parlamenter sistemde hükümetlerin ortalama görev süresinin 1 yıl 3 aya tekabül ettiğini vurgulayan Akçay, "Parlamenter sisteme dönme arzusu; siyasi bir körlük, müzmin bir ufuksuzluk, geçmiş deneyimlerden ders almayan bir akılsızlıktır. Bu sisteme 'ucube' diyenler, eski sistemin kısır tartışmalarını yeni sistem üzerinden yürüten ucube bir tutum takınmaktadırlar." diye konuştu.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: VEDA BÜTÇESİ İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "TBMM üyeleri olarak, bugün yüce Meclis'in çatısı altında, Cumhuriyetin 100. yıl bütçesini, Adalet ve Kalkınma Partisinin ise veda bütçesini görüşüyoruz." dedi. Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz aldı. TBMM üyeleri olarak, yüce Meclis'in çatısı altında, Cumhuriyetin 100. yıl bütçesini, AK Parti'nin ise veda bütçesini görüştüklerini savunan Dervişoğlu, Türk milletinin egemenliğinin hiçbir kişiye, kuruma, aileye ya da zümreye terk edilemeyeceğini belirtti. Dervişoğlu, "tek adam rejiminin" anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis'in bütçe yapma yetkisinin fiilen elinden alındığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce görüşülen bütçelerin toplumu heyecanlandırarak, milletin, bütçenin, sorunlarına çözüm getirmesini ümit ettiğini dile getiren Dervişoğlu, yeni sistemde bütçe teklifinin, hiç kimse tarafından merak edilmediğini, sıradan ritüele dönüştüğünü iddia etti. "Vatandaşlarımız 2023 bütçesini neden merak etsin? Bütçe teklifi kabul edilmezse hükümet düşecek mi? Bütçe tekraren düzenlenerek Meclis'in onayına sunulacak mı?" sorularını yönelten Dervişoğlu, "Hayır. Açıkça görülmektedir ki bu ucube siyasal sistem, gazi Meclis'in iradesinin hilafınadır. Bu düzende bütçe yapma yetkisi gazi Meclis'ten alınmış, yeniden değerleme nispetinde iktidara verilmiş bir yetkiye dönüşmüştür." diye konuştu. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, egemenliğin şahsileştirilmesi üzerine kurulduğunu, kararnamelerle yasamanın etkisizleştirildiğini, atama yetkileriyle yargının bağımlı hale getirildiğini, yürütmedeki tüm siyasi gücün tek bir kişinin iradesine terk edildiğini öne sürdü. İYİ Partili Dervişoğlu, "20 yıl önce 3 Y'yi; yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları yok etmek için geldiniz ama başka bir 3 Y'yi yani yasama, yürütme ve yargıyı yok edip gidiyorsunuz. Yasama Recep Bey, yürütme Tayyip Bey, yargı da Sayın Erdoğan oldu." görüşünü savundu.