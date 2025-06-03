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        Haberler Gündem Politika Meclis'te kurulacak "süreç komisyonu” için hazırlıklar: Atılacak adımlar netleşti | Son dakika haberleri

        Meclis'te kurulacak "süreç komisyonu” için hazırlıklar: Atılacak adımlar netleşti

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerini tamamlamasının ardından Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin atılacak adımlar da netleşmeye başladı. Kurtulmuş, yaz aylarında siyasi partilerden komisyona dair önerileri alacak. Her partinin komisyona dair önerileri iletecek bir grup başkanvekili görevlendirmesi de gündemde. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 03.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:05
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        Komisyon için atılacak adımlar netleşti
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        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilere ziyaretlerini tamamladı. MHP lideri Bahçeli'nin kurulmasını teklif ettiği komisyon için atılacak adımlar da netleşmeye başladı.

        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un CHP grubuna ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sürece CHP'nin de katkı vereceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da komisyona kapıyı kapatmadıklarını söyledi.

        "SÜRECİN NASIL İLERLEYECEĞİ PARTİLERİN TAVRIYLA İLGİLİ OLACAK"

        AK Parti kaynakları, “Herkesin kapıyı kapatmadan bu işin içinde olması önemli" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş görüşmelerde komisyonun çalışma takvimine dair bir bilgi vermedi, genel çerçeve ele alındı. AK Parti kaynakları, "Sürecin nasıl ilerleyeceği partilerin tavrıyla ilgili olacak" dedi.

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        KOMİSYONUN YAPISI NASIL OLACAK?

        Toplumdan bazı kesimlerin komisyon çalışmalarına öneri sunması bekleniyor. AK Parti kaynakları, komisyonun Meclis’teki diğer komisyonlara göre daha esnek bir yapısının olması gerektiğini kaydediyor.

        Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin meclis başkanlık divanındaki üye dağılımı oranında temsil edilmesi öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Grubu olmayan siyasi partilerin ise birer üye ile komisyonda temsil edilmesi planlanıyor. Bu süreci Kurtulmuş ile birlikte yürütmesi için siyasi partilerin birer grup başkanvekili görevlendirmesi de gündemde. Her siyasi partiden bir grup başkanvekili ve grubu olmayan partilerden de birer milletvekilinin partilerin önerilerini Kurtulmuş'a iletebileceği belirtiliyor.

        Komisyonun isminin ne olacağından çalışma alanlarına kadar tüm detaylarının netleşmesi için çalışmalar yaz aylarında başlayacak. Meclis Başkanı önce tüm siyasi partilerden komisyonun kuruluş şekli, üye sayısı, çalışma usul ve esasları, çalışma alanlarına dair önerilerini isteyecek.

        KURULACAK KOMİSYON İÇİN GÖZLER EKİM AYINDA

        Yaz boyunca yapılacak temaslarda bu öneriler masaya yatırılacak, kapsamlı bir istişare süreci işletilecek. Yaz aylarında yapılacak çalışmaların ardından Meclis'te kurulacak komisyon için gözler ekim ayına çevrildi.

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