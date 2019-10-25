Barış Pınarı Harekatı, ABD ve Rusya ile görüşmeler ve ABD Başkanı Trump’ın mektubu günlerdir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yazılı olmayan gündem başlığını oluşturuyor.

Yasama çalışmaları sırasında muhalefet partilerinin temsilcileri desteklerinin yanı sıra eleştirilerini de kürsüye taşıyınca zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, son oturumda CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın Trump’ın mektubu üzerinden hükümete sert eleştirilerde bulunması gerilime neden oldu.

Genel Kurul’un aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekatı’nı kınama kararı aldığı oturumda ağızların bozulmasına neden olan gerginlikten geriye tutanaklara yansıyan sert sözler kaldı.

Meclis'te yaşanan gerginlikte konuşmalar kayıtlara şöyle geçti:

"ZORUNA MI GİTTİ!"

VELİ AĞBABA (Malatya) Bu mektubun kamuoyundan gizlenmesi de ayrı bir rezalet, ayrı bir kepazeliktir. Ne diyor mektupta “Sert adam olma. Aptallık etme!” Bu sözler kavgada söylenmez. Bu sözler mahallede söylense kavga çıkar.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Trump’ı görünce süt dökmüş kedi gibisiniz. “Aptallık etme!” diyor, susuyorsunuz ya! İnsan vallahi, biraz utanır, utanır. Utanır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Kedi sizsiniz!

TAMER DAĞLI (Adana) – Verilen cevap sizi şok etti, şok.

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) – Yalan konuşuyorsun, yalan!

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) – Bu kadar seviyesizlik olmaz ya!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ayrıca birkaç şeyinizi daha yüzünüze vurayım. Suriye’de kahramanlık hikâyeleri yapıyorsunuz ya.

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) – Zoruna mı gitti, zorunuza mı gitti?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Putin dün akşam dedi, asker selamı çaktınız Putin’e.

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Sana mı dokundu?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Hazır ola geçtiniz Putin’in karşısında, utanın biraz! (CHP sıralarından alkışlar)

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Senin derdin ne?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Sizsiniz!

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) –Hadi oradan, hadi oradan!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Ölen askerlerimizin, bu işin sorumlusu AKP’dir, bu politikaları yürütenlerdir.

HACI TURAN (Ankara) – “Ölen” değil, “şehit” olan. Asker şehit oldu, ölmedi.

"YAMUK YAPMAYIZ"

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – Biraz evvel bir hezeyanın yansımasını, bir iftiranın, bir acziyetin yansımasını gördük. Yazık! Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı millî meselelerde gerçekten teröristlerin ağzıyla konuşma züllünü size yaşatmamalıydı. Hiç olmazsa şu millî meselede biraz dik durun ya! Teröristlerden değil, kendi ülkenizden, kendi milletinizden yana durun ya! Yazık, yazık! (AK Parti sıralarından alkışlar) Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı vesilesiyle millî meselelerde sizin gibi yalpa yapmayız, yamuk yapmayız.

"ALLAH BELASINI VERSİN!"



VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin! Amin! (CHP ve AK PARTİ sıralarından “Amin!” sesleri) İstanbul seçimlerini kazanmak için “teröristbaşı” dediğiniz Abdullah Öcalan’ın mektubunu TRT’de yorumlayanların da Allah belasını versin! (CHP sıralarından alkışlar)

İSMAİL KAYA (Osmaniye) – Omuz omuza yürüyenlerin de!

TAMER DAĞLI (Adana) – Vatan hainleriyle kol kola gezenlerin de Allah belasını versin!

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – HDP’lilerle gezenlerin de Allah belasını versin!

VELİ AĞBABA (Devamla) –Bu mektubu devlet arşivine sokanların Allah belasını versin!

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – “Kandilin de belasını versin!” deseydin.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Seviye bu. Seviyenizi tebrik ediyoruz!

"KOYDUK MU OTURTURUZ"

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) –Bu, büyük bir zaferdir. Bu zaferi hazmedemeyenlere yazıklar olsun! (AK Parti sıralarından alkışlar)

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Mektubun cevabı “Koydum mu oturturum.”du ve girdik, koyduk, oturttuk. Cevap böyle verilir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ne diyorsun?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Koyduk mu oturturuz.

"YÜRÜ TAŞ ARABASI!"

VELİ AĞBABA (Malatya) – Anca gidersin, anca gidersin! Yürü taş arabası!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Buradayım, burada. Ben fazla muhatap olmak istemiyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Anca gidersin! Yürü, yürü!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Gitme, gitme!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Yürü, anca gidersin!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Ne yapacağım, sabaha kadar seni mi bekleyeceğim yani?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Anca gidersin, yürü! Taş arabası!

TAMER DAĞLI (Adana) – Koskoca Genel Başkan Yardımcısısın “yürü” diyorsun adama, ayıp! CHP bu mu ya!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ya, laf atmayı bırakın, laf atma hiç kimseye yakışmaz, bir milletvekiline hiç yakışmaz.