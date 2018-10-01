TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplanıyor. İlk tören, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek.
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Genel Kurul, saat 14.00'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. Yıldırım, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula davet edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışa hazırlandı. TBMM açılışa hazırlandı. Milletvekili sıralarına TBMM defterleri konuldu ve dedektör köpekle Genel Kurul Salonu’nda arama yapıldı.
CUMHURBAŞKANI TABELASI ASILDI
Meclis Genel Kurulu'nda yeni sisteme uygun değişiklikler yapıldı. Sandalye sayısı 550'den 600'e çıkarılırken, bakanlar kurulu sırası da kaldırıldı. Milletvekili odaları yenilenirken, Meclis’te yer alan eski Başbakan odasına Cumhurbaşkanı levhası asıldı.
MECLİS'TE İLK TÖREN
27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.
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