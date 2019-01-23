Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Senegalli golcü için 25 Ocak Cuma günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

Törene Demba Ba'nın yanı sıra İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da katılacak.