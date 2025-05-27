Medvedev'den Trump'a yanıt: Bildiğim tek kötü şey 3. Dünya Savaşı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşle oynadığını ifade etmiş ve kendisi olmasaydı Rusya'nın başına pek çok kötü şeyin geleceğini belirtmişti.

Dmitry Medvedev, Trump'a X hesabı üzerinden yanıt verdi.

Medvedev "Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum; o da III. Dünya Savaşı. Umarım Trump, bunu anlar" şeklinde konuştu.

Regarding Trump's words about Putin "playing with fire" and "really bad things" happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 27, 2025

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin başkan olmaması halinde Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.