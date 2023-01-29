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Megan Fox imajını değiştirdi

Nişanlısı Machine Gun Kelly ile evlilik hazırlığı yapan Megan Fox, imajını yeniledi. Fox, saçının rengini ve modelini değiştirdi

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  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    Oyuncu ve model Megan Fox, 2022'nin ocak ayında şarkıcı Machine Gun Kelly'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Son dönemlerde özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda adında söz ettiren Fox, imaj değişikliğine gitti. 
  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    Siyah olan saçlarını sarıya boyatan Megan Fox, kâkül kestirdi. Fox, son halini de sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZİN KANINI İÇİYORUZ"

    Öte yandan Machine Gun Kelly ile evlilik hazırlığı yapan Megan Fox, geçtiğimiz yıl Glamour Dergisi'nin İngiltere baskısı için verdiği röportajda, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı.
  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    "BU BİR RİTÜEL"

    Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine eklemişti.
  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    "KADEHLERDEN İÇMİYORUZ"

    Megan Fox, "Birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirmişti.
  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR

    Megan Fox ile gerçek adı 'Colson Baker' olan Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.
  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

    Megan Fox ile Machine Gun Kelly, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde tanışmıştı. İkili, o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında aradıkları aşkı bulduklarını ifade etmişti.
  • Megan Fox imajını değiştirdi - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    Megan Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010 yılında evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak, hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

    Megan Fox ile Brian Austin Green, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz 2021'de boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, AP, Splash News

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