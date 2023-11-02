Megapol Group'tan iflas yalanlaması

Megapol Group, hakkında çıkan iflas haberlerini yalanladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Selim Gökdemir tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket, 1 Ekim 2002 tarihinde tasfiyesine karar verilmiş, yasal olarak ismi “Tasfiye Halinde Megapol Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olup, sermayesi 1.000 TL (Bin Türk Lirasıdır).

Bu şirket İzmir Konak’taki “Pirinç Center” inşaatını kat karşılığı şeklinde tamamlamıştır. Ancak arsa sahiplerinin hak edilen bağımsız bölümün devrini, teslimin gecikmeli olduğunu iddia ederek yapmamaları ve gecikme tazminatı talebiyle mahkemeye gitmeleri nedeniyle, karşılıklı davalar 20 yıldır sonuçlanmamıştır.

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Bu 20 yıllık süreçte Yargıtay şirket lehine ve aleyhine ilgili mahkemenin aldığı kararları bozmuştur. Yargı süreci halen devam etmektedir.

Haberde, “Tasfiye Halinde” bölümü çıkarılarak, iflasına karar verilen şirketin Megapol Group şirketi olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca haberde, iflasına karar verilen şirketin “Megapol Group” şirketlerinden biri olduğu vurgulanarak, iflas kararı ile “Megapol Group”un iflas ettiği düşüncesi oluşturmak istenmektedir.

1.000 TL (Bin Türk Lirası) sermayeli, “Tasfiye Halinde Megapol Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”, Megapol Group şirketlerinden biri değildir.

Haberde, iflasına karar verilen şirket ile ilgisi bulunmayan Selim Gökdemir'in tek ortağı olduğu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak münferiden temsil ettiği Megapol Emlak Yatırım A.Ş.’nin sermayesi 110.000.000 TL (Yüz on milyon Türk Lirası)‘dır."