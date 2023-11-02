Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.683,36 %2,06
        DOLAR 28,3493 %0,10
        EURO 30,1130 %0,48
        ALTIN 1.810,40 %0,33
        FAİZ 37,04 %-0,88
        GÜMÜŞ GRAM 20,99 %0,54
        BITCOIN 35.298,00 %-0,44
        GBP/TRY 34,5592 %0,34
        EUR/USD 1,0602 %0,30
        BRENT 85,93 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 2.960,00 %0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Megapol Group'tan iflas yalanlaması - İş-Yaşam Haberleri

        Megapol Group'tan iflas yalanlaması

        İzmir'de faaliyetlerini sürdüren Megapol Yapı'nın iflas ettiği yönünde çıkan haberlerin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir'den yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Megapol Group'tan iflas yalanlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Megapol Group, hakkında çıkan iflas haberlerini yalanladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Selim Gökdemir tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirket, 1 Ekim 2002 tarihinde tasfiyesine karar verilmiş, yasal olarak ismi “Tasfiye Halinde Megapol Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olup, sermayesi 1.000 TL (Bin Türk Lirasıdır).

        Bu şirket İzmir Konak’taki “Pirinç Center” inşaatını kat karşılığı şeklinde tamamlamıştır. Ancak arsa sahiplerinin hak edilen bağımsız bölümün devrini, teslimin gecikmeli olduğunu iddia ederek yapmamaları ve gecikme tazminatı talebiyle mahkemeye gitmeleri nedeniyle, karşılıklı davalar 20 yıldır sonuçlanmamıştır.

        REKLAM

        Bu 20 yıllık süreçte Yargıtay şirket lehine ve aleyhine ilgili mahkemenin aldığı kararları bozmuştur. Yargı süreci halen devam etmektedir.

        Haberde, “Tasfiye Halinde” bölümü çıkarılarak, iflasına karar verilen şirketin Megapol Group şirketi olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca haberde, iflasına karar verilen şirketin “Megapol Group” şirketlerinden biri olduğu vurgulanarak, iflas kararı ile “Megapol Group”un iflas ettiği düşüncesi oluşturmak istenmektedir.

        1.000 TL (Bin Türk Lirası) sermayeli, “Tasfiye Halinde Megapol Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”, Megapol Group şirketlerinden biri değildir.

        Haberde, iflasına karar verilen şirket ile ilgisi bulunmayan Selim Gökdemir'in tek ortağı olduğu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak münferiden temsil ettiği Megapol Emlak Yatırım A.Ş.’nin sermayesi 110.000.000 TL (Yüz on milyon Türk Lirası)‘dır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!