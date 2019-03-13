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"Saat 03.00’de uyuyan biri için akşam yemeği saati 19.00 olarak belirlenirse, birey bu saatten sonra bir ara öğün yapsa da açlık hissi çekecek ve bu beslenme onun için yeterli olmayacaktır" diyen Diyetisyen Köşkeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "O yüzden böyle bir bireyin akşam yemeği saati 22.00 olarak bile belirlenebilir.