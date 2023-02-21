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Meghan Fox'tan 'ihanet' iddialarına yanıt: Üçüncü taraf karışmadı

Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly tarafından ihanete uğradığı söylentilerine yanıt vermek için sosyal medya hesabını etkinleştirdi. Açıklama yapan Fox, "Bu ilişkiye üçüncü bir taraf karışmadı" dedi

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  • Meghan Fox'tan 'ihanet' iddialarına yanıt: Üçüncü taraf karışmadı - Magazin haberleri

    Megan Fox'un daha önce sosyal medya hesabını devre dışı bırakmadan önce nişanlısı Machine Gun Kelly'nin tüm fotoğraflarını profilinden sildiği ve 'güvenilmezlik' hakkında şifreli bir gönderi paylaştığı görülmüştü.
  • Meghan Fox'tan 'ihanet' iddialarına yanıt: Üçüncü taraf karışmadı - Magazin haberleri

    'AYRILIK' VE 'İHANET' DEDİKODULARI

    Ocak 2022'den beri Kelly'yle nişanlı olan Fox'un bir tencerede yakılan mektupların videosuyla birlikte stilistinin çektiği bir dizi ayna özçekimi paylaşması 'ayrılık' söylentilerine yol açmıştı.

    Megan Fox, gönderisine Beyoncé'nin 2016 tarihli 'Pray You Catch Me' şarkısının sözlerini alıntılayarak, "Güvenilmezliğin tadını alabilirsin/ Nefesinin her yerine yayılmış" ifadelerini not düşmüştü. Machine Gun Kelly'nin hayranları, Fox'un bu paylaşımından sonra kendisini sadakatsizlikle suçlamıştı.
  • Meghan Fox'tan 'ihanet' iddialarına yanıt: Üçüncü taraf karışmadı - Magazin haberleri

    "BU İLİŞKİYE ÜÇÜNCÜ BİR TARAF KARIŞMADI"

    Megan Fox, haklarında çıkan 'ihanet' dedikodularının ardından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Açıklama yapan Fox, "Bu ilişkiye herhangi bir üçüncü taraf karışmadı. Buna gerçek insanlar, DM'ler, (özel mesaj) yapay zeka botları ya da dişi şeytanlar da dahil ama bunlarla da sınırlı değil... Nefret etsem de bu hikâyeye son verip tüm bu masum kişileri rahat bırakmanız gerekiyor" dedi.
  • Meghan Fox'tan 'ihanet' iddialarına yanıt: Üçüncü taraf karışmadı - Magazin haberleri

    "AYRI OTOMOBİLLERE BİNDİLER"

    Ayrıca geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu ve nişanlısının Kaliforniya'daki bir ilişki terapisi ofisinden çıkarken görüldüğü bildirilmişti. Çiftin çıkışta el ele tutuşmadığı ve ayrı otomobillere bindiği aktarılmıştı.
  • Meghan Fox'tan 'ihanet' iddialarına yanıt: Üçüncü taraf karışmadı - Magazin haberleri

    "BU KEZ İŞLER EPEY CİDDİ GÖRÜNÜYOR"

    İkiliye yakın bir kaynak, "Megan, çok üzgün. Hafta sonu kavga etmişler ve onunla konuşmuyor. Geçmişte de sorunlar yaşamışlardı ama bu kez işler epey ciddi görünüyor" ifadelerini aktarmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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