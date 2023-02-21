Meghan Fox'tan 'ihanet' iddialarına yanıt: Üçüncü taraf karışmadı

"BU İLİŞKİYE ÜÇÜNCÜ BİR TARAF KARIŞMADI"



Megan Fox, haklarında çıkan 'ihanet' dedikodularının ardından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Açıklama yapan Fox, "Bu ilişkiye herhangi bir üçüncü taraf karışmadı. Buna gerçek insanlar, DM'ler, (özel mesaj) yapay zeka botları ya da dişi şeytanlar da dahil ama bunlarla da sınırlı değil... Nefret etsem de bu hikâyeye son verip tüm bu masum kişileri rahat bırakmanız gerekiyor" dedi.