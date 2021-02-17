DHA

Prens Harry ve Meghan Markle´ın ünlü sunucu Oprah Winfrey ile bir röportaj gerçekleştireceği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre çiftin, evliliklerinden kraliyetten ayrılış süreçlerine, ABD´ye taşınma kararlarından gelecek planlarına kadar pek çok konuyu programda konuşacağı belirtilirken kraliyet ailesine programı bildirip bildirmedikleri ise bilinmiyor.

Buckingham Sarayı, çiftin son 3 yılı kapsayacağı belirtilen röportaj ile ilgili yorum yapmayı reddederken İngiliz medyası çiftin bu kararına tepki gösterdi.

Meghan Markle´ın odak noktası olacağı geniş kapsamlı söyleşi, ABD kanalı CBS´te 7 Mart´ta `Oprah ile Meghan ve Harry´ ismiyle yayınlanacak ve 90 dakika sürecek.