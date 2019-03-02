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"ÇIKARLARINI ELDE EDENE KADAR MÜKEMMEL KADINI OYNAYAN..."

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen.