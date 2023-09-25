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        Haberler Televizyon Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece 29 EYLÜL Cuma akşamı Habertürk ekranlarında!

        Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece 29 EYLÜL Cuma akşamı Habertürk ekranlarında!

        Habertürk TV ekranlarında izleyicilere büyük bir sürpriz var! Haftanın stresi, gerginliği artık her cuma akşamı Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece'de atılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 23:27 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:27
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        Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece Habertürk ekranlarında!
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        Mehmet Akif Ersoy 29 Eylül Cuma akşamı çok farklı bir formatla Habertürk ekranlarında olacak. Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece’de sürpriz konuklar ile birlikte haftanın tüm siniri, stresi atılacak; rahatlayıp büyük keyif alacağınız eğlenceli anlar yaşanacak. Renkli oyunlar, doyasıya sohbet, müzik, kahkaha, eğlence ve daha fazlası… Nitelikli, eğlenceli bir içeriğe hazır olun!

        Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece 29 Eylül Cuma saat 21.00’de Habertürk TV’de başlıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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