Mehmet Akif Üstündağ: Madalya kürsüsünde yer alacağız

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Takımı'nın madalya kürsüsünde yer alacağına inandığını söyledi.

Ankara'da federasyon binasında, TVF ile Uzman Posta arasında gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, cumartesi günü Paris'e milli takımın yanına gideceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülke olarak olimpiyata katılımımızın 100. yılındayız. Daha önce takım sporlarında kürsüde yer alamadık. Paris'te Türkiye'yi takım sporu olarak temsil eden voleybolcularımızın madalya kürsüsünde yer alacağına inanıyorum. İşimiz zor, beklenti çok yüksek. Geçen yıl hiçbir ülkeye nasip olmayan üst üste başarılar kazandık. Olimpiyatlar daha önemli. Paris'te kürsüde yer aldığımızda İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Bizim hedefimiz, hayalimiz, heyecanımız bitmez. Hayalleriniz biterse başarı bekleyemezsiniz. Hayali ve hedefi yüksek olan takımımız kürsüde yer almak için yoğun şekilde çalışıyor."