Ürgüp Belediye Bakanı Mehmet Aktürk bu akşam Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'e konuk oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçimleri Ürgüp Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Aktürk Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Peki, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Aktürk hakkında...

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AKTÜRK KİMDİR?

Mehmet Aktürk, 26 Mart 1980 yılında Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası; Merhum İmam Hatip Nurettin Bey, annesi ev hanımı Elmas Hanımdır.

İlköğretimini H. Ahmet Toksöz İlk Okulunda, Ortaokulu İmam Hatip Lisesinde, Lise eğitimini ise Ürgüp Lisesinde tamamladı.

Aktürk, Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamladı.

Aktürk, mesleki kariyerinde ilk olarak 2004 yılında 34.Bölge Aksaray-Kırşehir-Nevşehir Eczacı odası Ürgüp İlçe temsilciliği, 2008 yılında Nevşehir Eczacı Odası Kuruluş faaliyetlerinde görev aldı, 2011-2013 yılları arasında Türk Eczacılar Birliği Büyük Kongresinde merkez heyeti yedek üyeliği yaptı delegeliği devam etmektedir, 2009 yılında 52.Bölge Nevşehir Eczacı Odası'nın kurucu yönetim kurulu üyeliğine atandı 1 Kasım 2015 seçimlerindeki aday adaylığı süresince bu görevinden istifa etti. 4 dönemdir bu görevi yürütmektedir.

Siyaset hayatında gönül verdiği AK Parti’den 2014 Yerel seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkan Aday Adaylığı, 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekilliği Aday Adaylığı ve son olarak 2019 Yerel Seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 6.247 oy alarak Ürgüp Belediye Başkanlığına seçildi. 3 Nisan 2019 tarihinde de mazbatasını alan Aktürk, Ürgüp Belediye Başkanlığı görevine başladı.

Aktürk, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.