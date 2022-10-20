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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirme kararı

Klibinde rol aldığı şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Mehmet Ali Erbil sağlık sorunlarını mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Sanık Erbil hakkında tekrar zorla getirilme kararı çıkartıldı

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DHA
  • Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirme kararı - Magazin haberleri

    Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılırken, bir önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkartılan sanık Mehmet Ali Erbil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
  • Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirme kararı - Magazin haberleri

    Ece Ronay Bilir şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söylerken avukatı, "Sanığın sağlığı sosyal medya platformlarında açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere gayet yerindedir" dedi.
  • Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirme kararı - Magazin haberleri

    Mehmet Ali Erbil'in avukatı, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır. Gelecek celse hazır edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Ali Erbil'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
  • Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirme kararı - Magazin haberleri

    İDDİANAME

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarının Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret içerdiği, bir başka mesajının ise 'Tehdit' suçunu oluşturduğu ifade edildi.
  • Mehmet Ali Erbil hakkında tekrar zorla getirme kararı - Magazin haberleri

    Sanık Mehmet Ali Erbil'in 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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