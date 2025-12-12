Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde hayatlarını birleştirmişti. Çift, evliliklerinde bir yılı doldurmadan boşanma kararı aldı. Ceylan, 1 hafta önce evden ayrıldı. Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanmak için vekâlet verdi.

Pazartesi günü davanın açılacağı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, evliliklerinde 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanamayacak. Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi olduğundan, birbirlerinden maddi talepte bulunamayacakları ifade edildi. Ayrılığın nedeninin ise; yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu belirtildi.

AÇIKLAMALARI KRİZ YARATMIŞTI

Gülseren Ceylan ile 6'ncı evliliğini yapan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile evliliğinde ilk krizi de beraberinde getirmişti. Ünlü şovmen; "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" demişti. O kişinin de 2001'de evlenip 1,5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti.