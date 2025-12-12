Habertürk
        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor

        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor

        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın, 3,5 aylık evliliği bitiyor. Erbil, boşanmak için avukatına için vekâlet verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:18
        Boşanmak için vekâlet verdi
        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde hayatlarını birleştirmişti. Çift, evliliklerinde bir yılı doldurmadan boşanma kararı aldı. Ceylan, 1 hafta önce evden ayrıldı. Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanmak için vekâlet verdi.

        Pazartesi günü davanın açılacağı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, evliliklerinde 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanamayacak. Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi olduğundan, birbirlerinden maddi talepte bulunamayacakları ifade edildi. Ayrılığın nedeninin ise; yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu belirtildi.

        AÇIKLAMALARI KRİZ YARATMIŞTI

        Gülseren Ceylan ile 6'ncı evliliğini yapan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile evliliğinde ilk krizi de beraberinde getirmişti. Ünlü şovmen; "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" demişti. O kişinin de 2001'de evlenip 1,5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti.

        ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

        Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

        Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

        Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

        #Mehmet Ali Erbil
