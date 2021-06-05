Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil, 6 Mart 1925'de İstanbul'da doğdu. 16 Kasım 1997 İstanbul'da hayatını kaybetti. Saadettin Erbil, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıydı. Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in babası olan Sadettin Erbil, çok sayıda filmde oynadı ve seslendirme yaptı. 16 Kasım 1997'de İstanbul'da beyin kanaması sonucu öldü, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

SAADETTİN ERBİL'İN FİLMLERİ

1995 Bay E

1994 Hangimiz Eşek

1994 Zapping Ailesi

1989 Kavgamız -Müslüm Dayi (seslendirme)

1989 Namusun Bedeli -Hikmet (seslendirme)

1988 Aptal Aşık -Faruk Bey (seslendirme)

1988 Oruç Reis -Oruç Reis (seslendirme)

1987 Dişi Kurt (seslendirme)

1987 Dört Hergele -Kivircik Erol (seslendirme)

1987 Sultan -Ethem Aga (seslendirme)

1987 Vurmayin -Ömer (seslendirme)

1986 Tarzan Rıfkı -Abdullah

1986 Duvardaki kan -Bogos Nubar Pasa

1986 Ölüm avcisi (seslendirme)

1986 Ölüm Yolu -Haydar (seslendirme)

1985 Sendul Saban (seslendirme)

1985 Suçlu gençlik -Sedat Ilgaz (seslendirme)

1985 Boynu bükükler -Arap Salih (seslendirme)

1985 Mahkûm-Cemil (seslendirme)

1985 Paramparça -Sabri (seslendirme)

1984 Alev Alev -Mahmut (seslendirme)

1984 Ortadirek Şaban

1984 Dil yarası -Bilal (seslendirme)

1984 Geçim otobüsü -Satilmis Haci Emmi (seslendirme)

1984 Yangin -Bekir (seslendirme)

1983 Kahir -Hayri (seslendirme)

1983 Şekerpare -Nazir (seslendirme)

1983 Dogarken öldüm -Osman (seslendirme)

1981 Unutulmayanlar -Ekrem (seslendirme)

1981 Kader arkadaşi -Hasan (seslendirme)

1980 Beddua -Bülent'in Babasi/Hamza (seslendirme)

1979 Dokunmayin Şabanıma -Hulusi Bey (seslendirme)

1979 Rezil -Hasim (seslendirme)

1979 Canin isterse -Kazanova Oktay (seslendirme)

1979 Ateşli kiz -Metin (seslendirme)

1979 Canikom -Selim (seslendirme)

1979 Gazeteci -Kemal Sahin (seslendirme)

1979 Öttür kusu Ömer -Dedektif (seslendirme)

1979 Püsküllü bela -Orhan Gün (seslendirme)

1979 Sev beni -Ali (seslendirme)

1979 Üç Tatlı Bela -Atmaca Ahmet (seslendirme)

1979 Yusuf ile Kenan

1979 Yuvasız kuşlar -Hilmi (seslendirme)

1978 Son Şabah -Kazim (seslendirme)

1978 Lekeli Melek -Yusuf Kaptan (seslendirme)

1978 Düzen -Kara Haydar (seslendirme)

1978 Benim gibi sevenler -Cemil Dayi (seslendirme)

1978 Dilek taşı -Serif (seslendirme)

1978 Ana Ocağı - Kamil Bey (seslendirme)

1978 Batan güneş -Sait (seslendirme)

1978 Vahşi Gelin (film, 1978) -Temel Gürsu (seslendirme)

1977 Baskın - Komiser Sahin Atak (seslendirme)

1977 Sevgili Dayım -Riza (seslendirme)

1977 Yuvanin bekçileri -Enver (seslendirme)

1977 The Three Superboys in the Snow -Cin Ali (seslendirme)

1977 Arabacinin aski -Zühtü (seslendirme)

1977 Çesme -Ceylan'in Babasi (seslendirme)

1977 Selâm dostum -Kemal (seslendirme)

1977 Baba Ocağı -Müslüm (seslendirme)

1976 Biktim her gün ölmekten (seslendirme)

1976 Darbe (film, 1976)İki Arkadaş -Arap Kemal (seslendirme)

1976 Tepedeki ev -Kasim (seslendirme)

1976 Kadihan (seslendirme)

1976 Korkunç süphe -Komiser Orhan (seslendirme)

1976 Lüküs hayat (seslendirme)

1976 Şoför -Osman (seslendirme)

1975 Öpme Sev -Behçet (seslendirme)

1975 Babacan - Tufan (seslendirme)

1975 Babanin Oğlu - Cemil Topuzoğlu (seslendirme)

1975 Çin isi -Berber Ali (seslendirme)

1975 Halime'nin kızları (seslendirme)

1975 Hizlim benim -Dursun (seslendirme)

1974 Civanim -Doktor Murat (seslendirme)

1974 Komando Behçet -Panter (seslendirme)

1974 Evet mi? Hayir mi? -Recep (seslendirme)

1974 Fedai -Atif'in Adami (seslendirme)

1974 Gaddar -Doktor Kemal (seslendirme)

1974 Kalles -Komiser Reha (seslendirme)

1974 Belalılar (film, 1974)

1973 Ben böyle dogdum -Kemal (seslendirme)

1973 Güllü Geliyor Güllü -Sürmeneli

1973 Topal (seslendirme)

1973 Yedi Evlat İki Damat -Emrullah (seslendirme)

1973 Zalim -Fabrikatör Bilal Bey (seslendirme)

1973 Bataklik bülbülü -Gazino Patronu (seslendirme)

1973 Bitirim Kardeşler -Veli (seslendirme)

1973 Sehvet kurbani -Sait (seslendirme)

1973 Bitirimler Sosyetede -Veli (seslendirme)

1973 Dügün -Cabbar (seslendirme)

1973 Kirik hayat -Tarik (seslendirme)

1972 Aci zafer -Bekir (seslendirme)

1972 Baskın -Koca Yusuf (seslendirme)

1972 Behçet Cezayir'de

1972 Mahkûm -Kemal Erkan (seslendirme)

1972 Süreyya -Hakki (seslendirme)

1972 Çöl Kartalı -Seyit Idris (seslendirme)

1972 Ölüme köprü -Murat (seslendirme)

1972 Delioğlan -Kurt (seslendirme)

1972 İblis -Zühtü Aga (seslendirme)

1972 Kallesler -Selim (seslendirme)

1972 Kozalı gelin -Erol (seslendirme)

1971 Bir teselli ver -Kadir (seslendirme)

1971 Çilgin yenge

1971 Feride -Izzet (seslendirme)

1971 Kavanoz dipli dünya

1971 Kursun Memed -Gary (seslendirme)

1971 Satın Alınan Koca - Mahmut Sevki(seslendirme)

1971 Yavru ile Kâtip -Ahçi (seslendirme)

1970 Cafer Bey -Nurettin (seslendirme)

1970 Sevenler ölmez -Osman Bey (seslendirme)

1970 Şeytan Kayaları -Tina'nin Abisi (seslendirme)

1970 Şoför Nebahat

1970 Yemende bir avuç Türk -Yüzbasi Murat (seslendirme)

1970 Çeko -Çeko (seslendirme)

1970 Altın Tabancalı Ajan -Murat (seslendirme)

1970 Demir Yumruk: Devler geliyor -Enver (seslendirme)

1969 Atesli çingene -Derbeder Ali (seslendirme)

1969 Reyhan -Ekrem (seslendirme)

1969 Şahane intikam

1969 Hayat Kavgası (seslendirme)

1969 Serseri kabadayi (seslendirme)

1969 Yaşamak ne güzel şey -Şükrü Güler (seslendirme)

1968 Altın avcıları

1968 Atlı karınca dönüyor

1968 İncili Çavus

1968 Kader Ayırsa Bile (seslendirme)

1968 Kadın asla unutmaz

1968 Kafkas kartalı -Boris (seslendirme)

1968 Katip

1968 Kuyu (seslendirme)

1968 Sus sus kimseler duymasın

1967 Alpaslan'ın Fedaisi Alpago -Hasan Sabbah (seslendirme)

1967 Demir yumruklu üçler

1967 Krallar ölmez

1967 Karim beni aldatirsa

1966 El kizi

1966 Hudutların Kanunu -Aziz (seslendirme)

1966 Sonsuz geceler -Feridun (seslendirme)

1966 O kadın

1966 Boyaci

1966 Dalgaci Mahmut

1966 Disi düsman -Toni

1966 İzmirin kavakları: Çavdarli Murat -Çavdarli Murat (seslendirme)

1966 Seni seviyorum

1966 Zorba -Zorba Ahmet (seslendirme)

1965 Dağların Oğlu -Hamo/Hamit Bey (seslendirme)

1965 Haremde Dört Kadın -Rüstü (seslendirme)

1965 Hüseyin Baradan çekilin aradan

1965 Piskin delikanli

1965 Senol Birol gool

1965 Yabanci olduk simdi

1964 Kral arkadaşım

1964 Istikbal

1964 Acemi çapkin

1964 Anadolu çocugu

1964 Avanta Kemal

1964 Gel barışalım

1964 Halk çocugu

1964 Kadın berberi

1964 Katilin kizi

1963 Badem sekeri

1963 Beni Osman Öldürdü (as Saadettin Erbil)

1963 Cicican

1963 Susuz Yaz -Hasan (seslendirme)

1963 Bahriyeli Ahmet

1963 Bekarlik sultanliktir

1963 Beyaz güvercin

1963 Çapraz delikanli

1963 Iki gemi yan yana

1963 Kadınlar hep aynidir

1963 Yarali aslan

1962 Aci hayat -Hasan (seslendirme)

1962 Üç tekerlekli bisiklet -Yakup Kantarci

1962 Erkeklik öldü mü Atif Bey

1962 Yavru melek - Cemal/Nazli' nin Kocasi

1962 Bülbül yuvasi

1962 Aska kinim var

1962 Bir gecelik gelin

1962 Hayat bazen tatlidir

1961 Oğlum

1961 Rüzgâr Zehra

1961 Mahalleye Gelen Gelin

1961 Allah cezani versin Osman Bey

1960 Benli Emine

1960 Cilali Ibo ve Tophane gülü

1960 Denize inen sokak

1960 Gece ve gündüz

1960 Küçük kahraman

1959 Abbas yolcu -Salih

1959 Kalpaklilar

1959 Sehvet uçurumu

1959 Unutulmayan ask

1959 Yalnızlar rıhtımı -Kıl Şükrü

1959 Ölmeyen ask

1958 Ana hasreti

1958 Civan Ali

1958 Dokuz dagin efesi: Çakici geliyor -Kamali Zeybek

1958 Fakirler

1958 The Barkeeper's Daughter -Komiser

1957 Kahbe kursun

1957 Leyla'nin kaderi

1957 Öksüz Ayse

1957 Lejyon dönüsü -Doktor

1956 Papatya

1955 Lokum Sultan

1955 Tus

1954 Bulgar Sadik

1954 Findikçi gelin

1954 Simal yıldızı

1953 Aşk istiraptir

1953 Çalsin sazlar, oynasin kizlar

1953 Katil -Emniyet Sube Müdürü

1952 Destan destan içinde

1952 Kanun namina -Komiser

1952 Iki kafadar deliler pansiyonunda

1950 Onu affettim

1947 Yanik kaval

1945 On üç kahraman

1944 Deniz kizi