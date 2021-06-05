Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil, 6 Mart 1925'de İstanbul'da doğdu. 16 Kasım 1997 İstanbul'da hayatını kaybetti. Saadettin Erbil, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıydı. Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in babası olan Sadettin Erbil, çok sayıda filmde oynadı ve seslendirme yaptı. 16 Kasım 1997'de İstanbul'da beyin kanaması sonucu öldü, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
SAADETTİN ERBİL'İN FİLMLERİ
1995 Bay E
1994 Hangimiz Eşek
1994 Zapping Ailesi
1989 Kavgamız -Müslüm Dayi (seslendirme)
1989 Namusun Bedeli -Hikmet (seslendirme)
1988 Aptal Aşık -Faruk Bey (seslendirme)
1988 Oruç Reis -Oruç Reis (seslendirme)
1987 Dişi Kurt (seslendirme)
1987 Dört Hergele -Kivircik Erol (seslendirme)
1987 Sultan -Ethem Aga (seslendirme)
1987 Vurmayin -Ömer (seslendirme)
1986 Tarzan Rıfkı -Abdullah
1986 Duvardaki kan -Bogos Nubar Pasa
1986 Ölüm avcisi (seslendirme)
1986 Ölüm Yolu -Haydar (seslendirme)
1985 Sendul Saban (seslendirme)
1985 Suçlu gençlik -Sedat Ilgaz (seslendirme)
1985 Boynu bükükler -Arap Salih (seslendirme)
1985 Mahkûm-Cemil (seslendirme)
1985 Paramparça -Sabri (seslendirme)
1984 Alev Alev -Mahmut (seslendirme)
1984 Ortadirek Şaban
1984 Dil yarası -Bilal (seslendirme)
1984 Geçim otobüsü -Satilmis Haci Emmi (seslendirme)
1984 Yangin -Bekir (seslendirme)
1983 Kahir -Hayri (seslendirme)
1983 Şekerpare -Nazir (seslendirme)
1983 Dogarken öldüm -Osman (seslendirme)
1981 Unutulmayanlar -Ekrem (seslendirme)
1981 Kader arkadaşi -Hasan (seslendirme)
1980 Beddua -Bülent'in Babasi/Hamza (seslendirme)
1979 Dokunmayin Şabanıma -Hulusi Bey (seslendirme)
1979 Rezil -Hasim (seslendirme)
1979 Canin isterse -Kazanova Oktay (seslendirme)
1979 Ateşli kiz -Metin (seslendirme)
1979 Canikom -Selim (seslendirme)
1979 Gazeteci -Kemal Sahin (seslendirme)
1979 Öttür kusu Ömer -Dedektif (seslendirme)
1979 Püsküllü bela -Orhan Gün (seslendirme)
1979 Sev beni -Ali (seslendirme)
1979 Üç Tatlı Bela -Atmaca Ahmet (seslendirme)
1979 Yusuf ile Kenan
1979 Yuvasız kuşlar -Hilmi (seslendirme)
1978 Son Şabah -Kazim (seslendirme)
1978 Lekeli Melek -Yusuf Kaptan (seslendirme)
1978 Düzen -Kara Haydar (seslendirme)
1978 Benim gibi sevenler -Cemil Dayi (seslendirme)
1978 Dilek taşı -Serif (seslendirme)
1978 Ana Ocağı - Kamil Bey (seslendirme)
1978 Batan güneş -Sait (seslendirme)
1978 Vahşi Gelin (film, 1978) -Temel Gürsu (seslendirme)
1977 Baskın - Komiser Sahin Atak (seslendirme)
1977 Sevgili Dayım -Riza (seslendirme)
1977 Yuvanin bekçileri -Enver (seslendirme)
1977 The Three Superboys in the Snow -Cin Ali (seslendirme)
1977 Arabacinin aski -Zühtü (seslendirme)
1977 Çesme -Ceylan'in Babasi (seslendirme)
1977 Selâm dostum -Kemal (seslendirme)
1977 Baba Ocağı -Müslüm (seslendirme)
1976 Biktim her gün ölmekten (seslendirme)
1976 Darbe (film, 1976)İki Arkadaş -Arap Kemal (seslendirme)
1976 Tepedeki ev -Kasim (seslendirme)
1976 Kadihan (seslendirme)
1976 Korkunç süphe -Komiser Orhan (seslendirme)
1976 Lüküs hayat (seslendirme)
1976 Şoför -Osman (seslendirme)
1975 Öpme Sev -Behçet (seslendirme)
1975 Babacan - Tufan (seslendirme)
1975 Babanin Oğlu - Cemil Topuzoğlu (seslendirme)
1975 Çin isi -Berber Ali (seslendirme)
1975 Halime'nin kızları (seslendirme)
1975 Hizlim benim -Dursun (seslendirme)
1974 Civanim -Doktor Murat (seslendirme)
1974 Komando Behçet -Panter (seslendirme)
1974 Evet mi? Hayir mi? -Recep (seslendirme)
1974 Fedai -Atif'in Adami (seslendirme)
1974 Gaddar -Doktor Kemal (seslendirme)
1974 Kalles -Komiser Reha (seslendirme)
1974 Belalılar (film, 1974)
1973 Ben böyle dogdum -Kemal (seslendirme)
1973 Güllü Geliyor Güllü -Sürmeneli
1973 Topal (seslendirme)
1973 Yedi Evlat İki Damat -Emrullah (seslendirme)
1973 Zalim -Fabrikatör Bilal Bey (seslendirme)
1973 Bataklik bülbülü -Gazino Patronu (seslendirme)
1973 Bitirim Kardeşler -Veli (seslendirme)
1973 Sehvet kurbani -Sait (seslendirme)
1973 Bitirimler Sosyetede -Veli (seslendirme)
1973 Dügün -Cabbar (seslendirme)
1973 Kirik hayat -Tarik (seslendirme)
1972 Aci zafer -Bekir (seslendirme)
1972 Baskın -Koca Yusuf (seslendirme)
1972 Behçet Cezayir'de
1972 Mahkûm -Kemal Erkan (seslendirme)
1972 Süreyya -Hakki (seslendirme)
1972 Çöl Kartalı -Seyit Idris (seslendirme)
1972 Ölüme köprü -Murat (seslendirme)
1972 Delioğlan -Kurt (seslendirme)
1972 İblis -Zühtü Aga (seslendirme)
1972 Kallesler -Selim (seslendirme)
1972 Kozalı gelin -Erol (seslendirme)
1971 Bir teselli ver -Kadir (seslendirme)
1971 Çilgin yenge
1971 Feride -Izzet (seslendirme)
1971 Kavanoz dipli dünya
1971 Kursun Memed -Gary (seslendirme)
1971 Satın Alınan Koca - Mahmut Sevki(seslendirme)
1971 Yavru ile Kâtip -Ahçi (seslendirme)
1970 Cafer Bey -Nurettin (seslendirme)
1970 Sevenler ölmez -Osman Bey (seslendirme)
1970 Şeytan Kayaları -Tina'nin Abisi (seslendirme)
1970 Şoför Nebahat
1970 Yemende bir avuç Türk -Yüzbasi Murat (seslendirme)
1970 Çeko -Çeko (seslendirme)
1970 Altın Tabancalı Ajan -Murat (seslendirme)
1970 Demir Yumruk: Devler geliyor -Enver (seslendirme)
1969 Atesli çingene -Derbeder Ali (seslendirme)
1969 Reyhan -Ekrem (seslendirme)
1969 Şahane intikam
1969 Hayat Kavgası (seslendirme)
1969 Serseri kabadayi (seslendirme)
1969 Yaşamak ne güzel şey -Şükrü Güler (seslendirme)
1968 Altın avcıları
1968 Atlı karınca dönüyor
1968 İncili Çavus
1968 Kader Ayırsa Bile (seslendirme)
1968 Kadın asla unutmaz
1968 Kafkas kartalı -Boris (seslendirme)
1968 Katip
1968 Kuyu (seslendirme)
1968 Sus sus kimseler duymasın
1967 Alpaslan'ın Fedaisi Alpago -Hasan Sabbah (seslendirme)
1967 Demir yumruklu üçler
1967 Krallar ölmez
1967 Karim beni aldatirsa
1966 El kizi
1966 Hudutların Kanunu -Aziz (seslendirme)
1966 Sonsuz geceler -Feridun (seslendirme)
1966 O kadın
1966 Boyaci
1966 Dalgaci Mahmut
1966 Disi düsman -Toni
1966 İzmirin kavakları: Çavdarli Murat -Çavdarli Murat (seslendirme)
1966 Seni seviyorum
1966 Zorba -Zorba Ahmet (seslendirme)
1965 Dağların Oğlu -Hamo/Hamit Bey (seslendirme)
1965 Haremde Dört Kadın -Rüstü (seslendirme)
1965 Hüseyin Baradan çekilin aradan
1965 Piskin delikanli
1965 Senol Birol gool
1965 Yabanci olduk simdi
1964 Kral arkadaşım
1964 Istikbal
1964 Acemi çapkin
1964 Anadolu çocugu
1964 Avanta Kemal
1964 Gel barışalım
1964 Halk çocugu
1964 Kadın berberi
1964 Katilin kizi
1963 Badem sekeri
1963 Beni Osman Öldürdü (as Saadettin Erbil)
1963 Cicican
1963 Susuz Yaz -Hasan (seslendirme)
1963 Bahriyeli Ahmet
1963 Bekarlik sultanliktir
1963 Beyaz güvercin
1963 Çapraz delikanli
1963 Iki gemi yan yana
1963 Kadınlar hep aynidir
1963 Yarali aslan
1962 Aci hayat -Hasan (seslendirme)
1962 Üç tekerlekli bisiklet -Yakup Kantarci
1962 Erkeklik öldü mü Atif Bey
1962 Yavru melek - Cemal/Nazli' nin Kocasi
1962 Bülbül yuvasi
1962 Aska kinim var
1962 Bir gecelik gelin
1962 Hayat bazen tatlidir
1961 Oğlum
1961 Rüzgâr Zehra
1961 Mahalleye Gelen Gelin
1961 Allah cezani versin Osman Bey
1960 Benli Emine
1960 Cilali Ibo ve Tophane gülü
1960 Denize inen sokak
1960 Gece ve gündüz
1960 Küçük kahraman
1959 Abbas yolcu -Salih
1959 Kalpaklilar
1959 Sehvet uçurumu
1959 Unutulmayan ask
1959 Yalnızlar rıhtımı -Kıl Şükrü
1959 Ölmeyen ask
1958 Ana hasreti
1958 Civan Ali
1958 Dokuz dagin efesi: Çakici geliyor -Kamali Zeybek
1958 Fakirler
1958 The Barkeeper's Daughter -Komiser
1957 Kahbe kursun
1957 Leyla'nin kaderi
1957 Öksüz Ayse
1957 Lejyon dönüsü -Doktor
1956 Papatya
1955 Lokum Sultan
1955 Tus
1954 Bulgar Sadik
1954 Findikçi gelin
1954 Simal yıldızı
1953 Aşk istiraptir
1953 Çalsin sazlar, oynasin kizlar
1953 Katil -Emniyet Sube Müdürü
1952 Destan destan içinde
1952 Kanun namina -Komiser
1952 Iki kafadar deliler pansiyonunda
1950 Onu affettim
1947 Yanik kaval
1945 On üç kahraman
1944 Deniz kizi
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