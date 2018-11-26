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Mehmet Ali Erbil’in durumunun kritik olduğunu belirten Yeşim Erbil, "Süre uzuyor, uzayacak da. İyileşme yavaş yavaş olacak solunum cihazına bağlı, ondan ayrılma tedavisi yapılıyor. İyileşme süreci uzayabilir, dua edelim. Yoğun bakımda yatan hastalara bir sürü tedavi yapılır. Hem hekim hem de kardeşi olarak yapılabilecek açıklamayı yapıyorum.