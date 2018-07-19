Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi Çiçek Nuroğlu, Gümüşlük’te

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi Çiçek Nuroğlu önceki gün Gümüşlük’teydi. Çift, gazetecilerin kendilerini çekmesini umursamadı. Daha sonra birlikte bir balıkçıya giren ikili konuşmasına yemeklerini yerken devam etti