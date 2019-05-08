Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmet Altıparmak: Rakibimizin gücünü biliyoruz

AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig hedeflerine play-off maçlarıyla ulaşacaklarına inandıklarını söyledi

Mehmet Altıparmak

Altıparmak, yaptığı açıklamada, üst lige çıkma hedefinden hiçbir şey kaybetmediklerini dile getirdi.

Henüz hiçbir şeyin bitmediğini, iyi futbol oynadıklarını vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Kalan maçlarımızı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bazı aksilikler, küçük hatalar ve şanssızlıklar nedeniyle Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybettik ama hedefimize play-off maçlarıyla ulaşacağız. Buna inancımız tam. Şehrin de son maça ve son dakikaya kadar arkamızda olmasını istiyoruz. Şampiyonluk her zaman büyük camianın işi. Biz de camia olarak şehrimizle bütünleşip Gaziantep'i hak ettiği Süper Lig'e ulaştırmak istiyoruz."

Altıparmak, bu hafta sahalarında Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ama biz son maça kadar durmak bilmeyeceğiz. Gücümüzü sahaya yansıtıp takımımızın yeteneğini ve başarısını herkese göstereceğiz. Yapacağımız maç, rakip açısından da çok önemli. O yüzden çok çekişmeli ve keyifli bir maç Gazianteplileri bekliyor olacak." diye konuştu.

Gazişehir Gaziantep, ligin 33. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Terim oluşan 'Şampiyonluk' havasından rahatsız!
FUTBOLFatih Terim rahatsız!
Liverpool Barcelona'yı eledi! Barcelona karıştı! Ayrılık sinyali... Maçtan fotoğraflar, maçın özeti
FUTBOL'Kırmızı gece'den unutulmaz kareler!
Liverpool Barcelona maçı özeti! Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak finale çıktı!
FUTBOLLiverpool destanı!
Erik ten Hag, Ajax'la tarih yazmanın eşiğinde!
FUTBOLTarih yazmanın eşiğinde!
Şenol Güneş'in hala umudu var
FUTBOLGüneş'in hala umudu var
Arnold, Barcelona savunmasını uyuttu! Finali getiren gol böyle geldi...
FUTBOLTarihi geceye damga vuran gol!
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor
FUTBOLAvrupa'da finalin adı belli oluyor
Trabzonspor, yeni stadında en iyi sezonunu yaşıyor
FUTBOLYeni stadında en iyi sezonunu yaşıyor
Bursaspor'u bekleyen tehlike
FUTBOLBursaspor'u bekleyen tehlike
Altay performansından memnun
FUTBOLAltay performansından memnun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X