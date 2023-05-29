Fazıl Say ile Ece Dağıstan'ın boşanmaya el ele gelip, davanın görülmesinden sonra adliye binasından yine el ele ayrılmaları güne damgasını vurmuştu.

Fazıl Say, yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde dile getirmişti: Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugun sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile... Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.