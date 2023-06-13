Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını belirterek iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını dile getirdi; "Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla" sözleriyle çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.