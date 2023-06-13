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Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ'un iş kadını Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddia edildi. Akpınar, iddiayla ilgili açıklamada bulundu

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  • Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin haberleri

    1996'da nikâh masasına oturan, 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
  • Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin haberleri

    30 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.
  • Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin haberleri

    22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin 27 yıllık evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.
  • Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin haberleri

    Sürpriz ayrılık sonrasında Mehmet Aslantuğ'un iş kadını Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddia edildi.
  • Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun boşanmasından günler sonra adının aşk dedikodularına karışması büyük yankı uyandırdı. Gözde Akpınar, iddia edildiği gibi Mehmet Aslanuğ ile birlikte olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı. 
  • Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi - Son Dakika Magazin haberleri

    Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını belirterek iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını dile getirdi; "Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla" sözleriyle çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.

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