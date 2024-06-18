Mehmet Ayan yazdı: Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, millilerin galibiyetini değerlendirdi
Ali Sami Yen, Saracoğlu, Avni Aker, İnönü atmosferinde başladığımız maçta golü bulana kadar maçın tek hakimiydik. Rakibe 11.dakikada verdiğimiz şut imkanı dışında sahanın her yerinde kalitemizin hakkını veriyorduk. (Kaan Ayhan'ın harika şutu da direkte patlamıştı)
Gol de hazırlanış ve bitiriş açısından muhteşem ötesiydi. Kenan, Orkun, Ferdi organizasyonundan açılan topa tek o şekil vurulurdu; Mert gereğini yaptı. İki dakika sonra Kenan'ın golüyle tam konuyu kapattık derken milimetrik ofsayta takıldık.
Sonra görüldü ki, sadece ofsayta takılmamışız; o kararda kalmış gitmişiz. Elimizdeki oyunu verdiğimiz yetmiyormuş gibi, elimizdeki skoru da kalecimiz Mert'in hatasıyla rakibe verdik.
İlk yarı biterken umutlandık; çünkü bir türlü oyunu/skoru ele alamıyorduk. Nefese ihtiyacımız vardı. 25-45 arası başta Barış Alper olmak üzere birçok oyuncumuz kaybolmuştu. Kaan, Mert, Ferdi üçlüsüne kimseler yardım edemiyor olmuş, takımın hatta tribünün oyun coşkusu azalmıştı. Orta saha üretimi sıfıra yakındı o dakikalarda... Bir de niyeyse havadan uzun top!
İkinci yarı için bir ara ARDA'yı 9 numarada gördük. Barış Alper net kanat olmuştu. Rakip yine gömülüyor uzun toplarla çıkma gayretini ilk yarıdaki kadar olmasa da göstermek istiyordu.
Bir ara topu merkezde önüne alan her oyuncumuz 5 Gürcü ile karşı karşıya kalıyordu. Havuzda topları hep kaybettik. Sağ taraftan Barış zorlasa da Arda'nın o muhteşem golüne kadar nafile turlar... Başka bir şey değil...
Ve Arda'nın tarihe geçen golü... Anlatmak güç... Eline sağlık çocuk. Daha da yazamam yaptığının büyüklüğünü... Golden sonra hoca, üçlüye geçti. Merih ile üç stoper ve toplamda 5 savunmacı olduk.
Rakip sonlardaki 2-3 karambol anı dışında tek pozisyon bulabildi. O da golün hemen ardından girdikleri ve Arda'nın engellediği, direkte patlayan top. Kerem ile 3-1'i bulduğumuzda son düdüğe ulaşmıştık.
Galibiyet, gruptaki en yakın iki rakipten birini ekarte, Arda'nın fantastik golü, hataları rakibin cezalandıramaması gibi olumlu hallerin olduğu maçta olumsuzluklara da işaret etmeli.
Savunma hattımızda eğer sadece hepimizin maç önü endişe ile yaklaştığı SAMET ayakta kalıyorsa, burada bir sorun vardır. Samet Akaydın, büyük oynadı. Kapaksa, hepimize kapak yaptı. Tartışmasız!
Gürcistan kalite açısından yanımıza yanaşabilecek bir takım değil. Gözümüzde büyüttüğümüz kadar büyük bir ekip olmadığını ispatlarcasına 70 dakika kadar sahada varlık gösteremediler. Oyunu verdiğimiz 25-45 arası da etkin olduklarını söylemek güç. Hele hele 80 milyonluk KVARA, neredeyse sahada yok gibiydi. Bu Gürcüler, erken eve döner...
Bizim yolumuz aydınlık... Portekiz önünde kaybetmemiz çok sürpriz olmaz. Çekya maçıyla ikinci turu buluruz inşallah. Hayırlarla...