Mehmet Ayan yazdı: Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!

İlk yarı biterken umutlandık; çünkü bir türlü oyunu/skoru ele alamıyorduk. Nefese ihtiyacımız vardı. 25-45 arası başta Barış Alper olmak üzere birçok oyuncumuz kaybolmuştu. Kaan, Mert, Ferdi üçlüsüne kimseler yardım edemiyor olmuş, takımın hatta tribünün oyun coşkusu azalmıştı. Orta saha üretimi sıfıra yakındı o dakikalarda... Bir de niyeyse havadan uzun top!