Mehmet Büyükekşi: İlkleri yaşıyor, yaşatıyoruz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya galibiyetinin ardından birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avusturya maçı için galibiyet sözü verdiğini hatırlatarak, "Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanımız ile İstanbul’da yaptığım görüşmede, Avusturya’yı eleyeceğimize dair söz vermiştim. Dünkü zaferin ardından Cumhurbaşkanımız maçtan sonra takımı tebrik etmek için telefonla aradığında bu görüşmeyi hatırlatarak ‘Size verdiğimiz sözü tuttuk’ dedim. Maç biter bitmez soyunma odasına giderek, bütün oyuncuları tek tek tebrik ettim. Hepsi ile sarıldık. En sonda ise Montella ile sarıldık. O da kulağıma doğru eğilerek 'Bu galibiyeti Türk milletine ve özellikle de size armağan ediyoruz' dedi. Oyuncular sağ olsunlar, beni tezahüratlarla karşıladılar. İsmail Yüksek çok ısrarcı oldu. Onlara üçlü çektirdim" diye konuştu.

REKLAM "MONTELLA 'MERAK ETME BAŞKAN DEDİ" Maçtan önce hocanın kimseyle görüşmek istemediğini ifade eden Büyükekşi, "Maçtan önce hoca kimseyle görüşmek istemiyor. Ailesi ile bile görüşmüyor. Bütün konsantrasyonunu maça yönlendiriyor. Avusturya maçı öncesi başarı dilemek için ziyaretine gittiğimde bana 'Onları kendi silahı ile vuracağız merak etme başkan' dedi. Çok şükür ki önemli bir başarı elde ederek hepimizi mutlu ettiler" ifadelerini kullandı. "HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLDİKLERİMİZ ELEDİ" Hazırlık maçlarında yenildikleri takımların elendiğine vurgu yapan TFF Başkanı, "Hocamız Montella, özellikle EURO 2024’te yer alan güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak istedi. Macaristan, İtalya, Polonya, Avusturya ile hazırlık maçları oynadık. 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldık ve hocamız çok eleştirildi. Halbuki bunlar hazırlık maçıydı. Şimdi görüyoruz ki bu takımlar elendi ve biz turnuvaya devam ediyoruz. Hazırlık maçları teknik direktörler içindir. Takımının durumunu görmek içindir. Kendi talebi ile bu güçlü ülkelerle hazırlık maçı yapıldı. Avusturya ile yaptığımız ve 6-1 kaybettiğimiz hazırlık maçından gereken sonuçları çıkardık ve onları cezalı oyuncularımız olmasına rağmen turnuvanın dışına ittik. 85 milyonu mutlu ettiğimiz için gururluyuz. Ancak özellikle gurbetçi vatandaşlarımızı mutlu ettiğimiz için ayrıca gururluyuz" dedi.

REKLAM "İLKLERİ YAŞIYOR, YAŞATIYORUZ" Turnuvanın tribünde en çok taraftarı olan ülkesi olduklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Ev sahibi Almanya’yı da bu konuda geride bıraktık. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu olay ilk defa yaşanıyor. Tarihimizde ilk defa eleme grubunu lider bitirerek gelmiştik. Turnuvaya da ilk defa galibiyetle başladık. Dört maçın üçünü kazanan birkaç ülkeden biriyiz. Arda Güler turnuva tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Grup aşamaları sonrası Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken golünü attık. Turnuvanın Çekya sonrası en genç takımı bizdik. Çekya’yı eleyince turnuvanın en genç takımı biz olduk" diye konuştu. "TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" Berlin'de Hollanda'yı yenip, tarih yazmaya devam etmek istediklerini de dile getiren Büyükekşi, "Berlin’de de tarih yazmak istiyoruz. Berlin Türk nüfusunun çok yoğun olduğu bir şehir. Hollanda taraftarı da milli takımlarına bağlı. Tribünlerde çok büyük bir coşku olacağını düşünüyorum. Bizim taraftarımızın yine turnuvanın her maçında olduğu gibi Berlin Olimpiyat Stadı’nı tıklım tıklım doldurmasını bekliyoruz. Takımımızın da inşallah yarı finale yükselerek Türkiye’yi sevince boğacağını umut ediyorum" sözlerini sarf etti. "BOT HESAPLARDAN HAİN SALDIRI" Portekiz maçı sonrası Arda Güler ile Montella arasında oluşturulmaya çalışılan suni krize de değinen Mehmet Büyükekşi, "Portekiz maçı sonrası Arda Güler ile Montella arasında suni bir kriz oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bu suni krizi gazetelerimizin, televizyonlarımızın sorumu davranışlarıyla bertaraf ettik. O dönemde yaptığımız araştırmada bot hesaplardan 1 saat içerisinde 115 bin mesaj atıldığını tespit etik. Bu sadece bize değil hepimizin ortak değeri milli takımımıza yapılan hain bir saldırıdır" ifadelerini kulandı.