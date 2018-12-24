Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Mehmet Erdem, sahne öncesi kulisinde gazetecilerle sohbet etti. Erdem, ilk kez sahne aldığı mekan içi, "Çok güzel bir mekan, şimdiden hayırlı olsun. Biz canlı müzik mekanlarını çok seviyoruz ve çoğalmasını istiyoruz"dedi.

2018 yılının iyi geçtiğini, 2019’dan da umutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, gazetecilerin 'Yılbaşı bileti aldınız mı? 70 Milyon TL size çıkarsa ne yaparsınız?' sorusuna 'Bana çıkmasın. İhtiyacı olanlara çıksın zaten çıkarsa o kadar parayı ne yapacağız? Dağıtırız" dedi.

Mehmet Erdem, özel hayatı hakkında konuşmayarak sahnesine geçti. Sahnede bir ara konuklarıyla sohbet eden Erdem, "Bu aralar arabesk söylemek furya ama bizimki ondan değil. Zaten çok seviyoruz. Bir de benim sıfata bakınca direkt anlıyorsunuz" diyerek espri yaptı. Erdem, konukların isteği üzerine sahnesini geç saatlere kadar uzattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ