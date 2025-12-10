Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:20
        Mehmet Erdem, baba acısıyla sarsıldı. Şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in vefat ettiğini duyurdu.

        Babasının cenazesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Mehmet Erdem; "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi, çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

        #Mehmet Erdem
        #Sücaattin Erdem
