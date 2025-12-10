Mehmet Erdem'in acı günü
Şarkıcı Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem hayatını kaybetti
Giriş: 10.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:20
Mehmet Erdem, baba acısıyla sarsıldı. Şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in vefat ettiğini duyurdu.Mehmet Erdem
Babasının cenazesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Mehmet Erdem; "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi, çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ