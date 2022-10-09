Mehmet Görmez, Haluk Mertbey ile Meseleler'e anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Mehmet Görmez, Haluk Mertbey ile Meseleler'e anlattı
ABONE OL

Mehmet Görmez: Erkek zaviyesinden örtünme felsefesi dini değil, töreseldir

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mahsa Amani’nin ölümüyle başlayan İran’daki protestoları, yaptırım gücü sahibi bir dini organ olarak Ahlak Polisi’ni ve şu sıra Türkiye’nin de gündeminde olan başörtüsü konusunu İslam dininin esaslarına göre değerlendirirken Celal Şengör’ün ifadeye çağrılmasına sebep olan sözleriyle ilgili de din-bilim ekseninde sürüp giden diğer tartışmaları da içine alan geniş bir değerlendirme yaptı

Mehmet Görmez, Haluk Mertbey ile Meseleler'e anlattı
Mehmet Görmez, Haluk Mertbey ile Meseleler'e anlattı
0:00 / 0:00

Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı’nda geçirdiği 7 yıllık dönemden tanınıyor. Ancak kendisi, başkanlığı hiçbir zaman asli görevi olarak görmediğini ifade ediyor. Hakkında kısa bir özgeçmiş araştırması yapan herkes Mehmet Bey’in ne demek istediğini anlayacaktır.

Emekliye ayrıldıktan sonra kurmuş olduğu İslami Düşünce Enstitüsü’nün kuruluş gayesinde yer alan “İslam’ın ana kaynaklarını esas alarak İslam toplumlarına ve insanlığa bilgi, düşünce ve değer üretmek” ifadeleri de aslında Mehmet Bey’in asıl çalışma sahası fikir oluşmasını sağlıyor.

Celal Şengör’ün Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşamları hakkında dile getirdiği ifadeler önce kamuoyunda gündem konusu oldu, sonrasında da yargıya taşındı. İran’daki protestolar da tüm dünyanın gündeminde. Mehmet Görmez ile başörtüsü konusunu değerlendirdiğimiz bu röportajın arifesinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsüne yönelik yasal düzenleme açıklamaları geldi. İşte Meseleler’in bu bölümünde Görmez’den bu konuların hepsine dair yanıtlar bulacaksınız…

Güç, varlık, başarı, inanç, kötülük, güzellik, yoksulluk… Güncel siyasi tartışmalar, toplumda sansasyon yaratan farklı olaylar ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan birçok konunun özünde yukarıdaki kavramlarla ilişkili olduğunu söylersek ne düşünürsünüz?

Tartışma şekli, zamanı ya da sebebi değişse de bazı meseleler hep bu temel kavramlar üzerinden yürüyecek… Yanıtlar değişecek ve sorular sorulmaya devam edecek. “Meseleler” programında, söyleyecek sözü olan kıymetli konuklarla işte bu çetrefilli konular konuşulacak. Güncel olaylara da çengel atılıp izleyicisine farklı bakış açıları sunulmaya çalışılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

17 yaşındaki Büşra'yı öldürüp evi yaktı!
GÜNDEM 17 yaşındaki Büşra'yı öldürüp evi yaktı!
Babasının arabasıyla ayrıldı, 5 gündür kayıp
GÜNDEM 5 gündür ulaşılamıyor
KPSS Ön Lisans sınavı puan hesaplaması nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
GÜNDEM KPSS Ön Lisans sınavı puan hesaplaması nasıl yapılır?
Son dakika: Bebeğini bahçeye gömen anne, itirafıyla tüyler ürpertti!
GÜNDEM Bebeğini bahçeye gömen anne, itirafıyla tüyler ...
Detaylar açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı personel/işçi alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı şartları ne?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri
Kağıthane'de kaza yapan alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı
GÜNDEM Alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı
PTT personel alımı olacak mı? Ekim ayı 2022 PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu, kimler başvuru yapabilir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri
Son dakika: Eren Abluka Sonbahar Kış-2 operasyonu başlatıldı!
GÜNDEM Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına bir darbe daha!
Naci Görür uyardı! 25 Ekim'de deprem mi olacak, güneş tutulması depreme neden olur mu?
GÜNDEM Naci Görür uyardı! 25 Ekim'de deprem...
KPSS soru yorumları: KPSS ön lisans sınav yorumları ile KPSS sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
GÜNDEM KPSS soru yorumları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.