Mehmet Görmez, Haluk Mertbey ile Meseleler'e anlattı 0:00 / 0:00

Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı’nda geçirdiği 7 yıllık dönemden tanınıyor. Ancak kendisi, başkanlığı hiçbir zaman asli görevi olarak görmediğini ifade ediyor. Hakkında kısa bir özgeçmiş araştırması yapan herkes Mehmet Bey’in ne demek istediğini anlayacaktır.

Emekliye ayrıldıktan sonra kurmuş olduğu İslami Düşünce Enstitüsü’nün kuruluş gayesinde yer alan “İslam’ın ana kaynaklarını esas alarak İslam toplumlarına ve insanlığa bilgi, düşünce ve değer üretmek” ifadeleri de aslında Mehmet Bey’in asıl çalışma sahası fikir oluşmasını sağlıyor.

Celal Şengör’ün Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşamları hakkında dile getirdiği ifadeler önce kamuoyunda gündem konusu oldu, sonrasında da yargıya taşındı. İran’daki protestolar da tüm dünyanın gündeminde. Mehmet Görmez ile başörtüsü konusunu değerlendirdiğimiz bu röportajın arifesinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsüne yönelik yasal düzenleme açıklamaları geldi. İşte Meseleler’in bu bölümünde Görmez’den bu konuların hepsine dair yanıtlar bulacaksınız…

Güç, varlık, başarı, inanç, kötülük, güzellik, yoksulluk… Güncel siyasi tartışmalar, toplumda sansasyon yaratan farklı olaylar ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan birçok konunun özünde yukarıdaki kavramlarla ilişkili olduğunu söylersek ne düşünürsünüz?

Tartışma şekli, zamanı ya da sebebi değişse de bazı meseleler hep bu temel kavramlar üzerinden yürüyecek… Yanıtlar değişecek ve sorular sorulmaya devam edecek. “Meseleler” programında, söyleyecek sözü olan kıymetli konuklarla işte bu çetrefilli konular konuşulacak. Güncel olaylara da çengel atılıp izleyicisine farklı bakış açıları sunulmaya çalışılacak.