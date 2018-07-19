Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Habertürk'te Didem Arslan'ın konuğu oldu. Mehmet Görmez'in programda söylediği "Devlet, çocukların Kur'an kurslarına gitmesini yasaklarken, Diyanet'in yolunu keserken, FETÖ'yü büyütüyordu. Gerçek buydu" sözleri ise gündemde geniş yer tuttu. Peki; Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kimdir, nerelidir? İşte Mehmet Görmez ile ilgili detaylar...

MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

Mehmet Görmez, 1959 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk öğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. Bir yandan yüksek öğrenimini sürdürürken, diğer yandan önce Kırıkkale'de Kur'an kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu.

1987'de yüksek öğrenimini tamamlayıp Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1988'de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990'da "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı ve doktora çalışmasına başladı. 1994'te "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1995'te Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.

1995-1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. 1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken 13.08.2003'ten itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.

Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliye 1 ağustos 2017 yılında ayrılmıştır.

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