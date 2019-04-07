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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Mehmet Günsür, önceki gece Asmalımescit’te bulunan bir mekandaydı. Gazetecilerin dışarıda olduğunu öğrenen oyuncu, mekanın kapanmasına ve içeride temizlik yapılmasına rağmen dışarıya çıkmadı.