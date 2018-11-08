6 | 34

"GİDENE YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Cenaze hakkında konuşan Halit Ergenç, “Hepimizin başına gelip geçiyor böyle şeyler. Nihayetinde hayat burada işte yaşadığımız anın önemini biraz daha idrak ediyoruz. Köklü bir takım dostlukların insana öz değer günleri hatırlatan günler bu günler. Gidene yapacak bir şey yok, kalan herkesin yardımcısı olsun. Teoman bey ile görüşmedim ama eşi benim liseden öğretmenimdi, çok uzun zamandır yani çocukluğumdan beri tanıyorum. Dolayısıyla Mehmet Günsür’ün ailesi çok güzel bir ailedir, Allah mutluluklarının ve birlikteliklerini uzun kılsın” dedi.