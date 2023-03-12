Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye bu konuda öncü rol oynayacak

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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 54'üncü Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na katıldı

Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek bilgi alan Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi 2022'de 51.4 milyon turistin ziyaret ettiğini ve turizm gelirinin 46.3 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, Türkiye'nin Kovid-19 salgını öncesi 2019 rakamlarıyla kıyaslandığında turizm ülkeleri içinde en iyi performans gösteren ülke olmayı başardığını söyledi.

Bu başarıda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 200'den fazla ülkede yaptığı etkili ve yoğun tanıtımın çok büyük payı olduğunu vurgulayan Ersoy, turizm sektörünün oyuncularının azimlerinin ve kriz süreçlerini yönetme kabiliyetlerinin büyük rol oynadığını anlattı.

Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık ve sektör temsilcileri olarak 2023'e çok iyi hazırlandıklarını belirterek, şöyle devam etti: İlk rezervasyonlara, ocak ayındaki gerçekleşmelere baktığımız zaman geçen seneye kıyasla rakamların çok ciddi şekilde arttığını gördük. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrası ileriye dönük rezervasyonlarda kısmi azalmalar olsa da 27 Şubat itibarıyla Turizm Geliştirme Ajansımız tekrar çok yoğun tanıtım ve halka ilişkiler faaliyetlerine başladı. Şu anda rezervasyon akışı son birkaç haftada tekrar hızlı bir şekilde artmaya başladı. İnşallah 2023 yılı için koyduğumuz hedeflere de hep beraber devlet sektör el ele vererek ulaşacağız. Devlet ve sektör ele ele vererek 2020, 2021 ve 2022'de çok zor bir süreci başarılı bir şekilde yönettik, sonuçlarını hep beraber gördük. İnşallah 2023'de de aynı stratejiyle, devlet sektör ele ele vererek bu süreci başarıyla yöneteceğimizi düşünüyoruz. Önemli olan yıl başında koyduğumuz sektörel hedeflere 2023 yılında ulaşmayı sağlamak.

Berlin'deki tur operatörleri ve hava yolu şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Mehmet Nuri Ersoy, onların da mart ayında rezervasyon akışının tekrar hızlandığını, Türkiye'nin pasta payının yüksek olduğunu belirttiğini kaydetti.

Mehmet Nuri Ersoy, "Bu hareketlilik Almanya'dan Türkiye'ye tekrar ciddi bir rezervasyon akışının olacağını gösteriyor. Bu da bizim açımızdan sevindirici" dedi.

Almanya'dan daha fazla turistin Türkiye'ye gelmesi konusunda ise Mehmet Nuri Ersoy, "Alman STK ve tur operatörleri, Türkiye'nin performansından oldukça mutlular. Türkiye'nin şu anda lider pazar olduğunu söylüyorlar. Önemli olan bu pazarın gelişerek devam etmesi. Biz de o yönde stratejilerimizi geliştiriyoruz. Almanya geçen sene Türkiye'ye 5,7 milyon civarında turist gönderdi. Geçmişe baktığımız zaman rekor denebilecek bir sayı. İnşallah bu sene de bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Onların da beklentisi bu yönde" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde 2018 itibarıyla bir strateji değişikliğine gittiğini hatırlatarak, Türkiye'nin artık belli klasik pazarlara yüklenmek dışında pazar çeşidine daha çok önem verdiğini vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin birçok destinasyondan rezervasyon alma gayreti içinde olduğunu belirterek, "Bu bize hem pazar çeşitliliği hem de nitelikli turistin daha yoğun bir şekilde ülkemize gelmesini sağlıyor. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. Ne kadar çok pazar çeşitliliğine erişebilirseniz o kadar krizlere karşı bağışıklık geliştirmiş, kendinizi koruma altına almış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de turizmin sürdürebilir olması için çalışmalar yaparak otellerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu konuda öncü rol oynayacağını kaydetti.

Türkiye'nin küresel sağlık turizmi pastasından da ciddi bir pay beklentisi olduğunu kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, hem sağlık hem de turizm sektörünün buna eğilmiş durumda olduğunu söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, "Devlet olarak sağlık turizmi için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisindeyiz. Onlara yönelik yeni bir web sitesini devreye alıyoruz. Türkiye'nin bununla ilgili çalışmaları son 4 yıldır artırarak devam ediyor. Bundan sonra daha da odaklanarak devam edeceğiz. Bizim beklentimiz yüksek. Türkiye bugüne kadar ciddi gelir elde etmeye başladı, bundan sonra da artarak, katlayarak devam edecek diye düşünüyorum" diye konuştu.