Son dönemde ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren ve son olarak da bu akşam Galatasaray'a deplasmanda 6-0 mağlup olan Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner sert ifadeler kullandı. Başkan Yiğiner, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.