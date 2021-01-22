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'Mekânda Cisimler' Arter'de

Arter’in çevrimiçi yorumlama etkinlikleri, 4 Şubat Perşembe günü saat 19:00’da Gökcisimleri Üzerine sergisi bağlamında gerçekleşecek “Mekânda Cisimler” başlıklı söyleşiyle devam ediyor.

'Mekânda Cisimler' Arter'de

Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’de devam eden Gökcisimleri Üzerine sergisiyle bağlantılı olarak düzenlenecek “Mekânda Cisimler” başlıklı çevrimiçi yorumlama etkinliği, 4 Şubat 2021 Perşembe günü 19:00’da gerçekleşecek.

Duygu Doğan
Duygu Doğan

Gökcisimleri Üzerine sergisinin küratörü Kevser Güler ve Arter’de Teknik Yapım Yöneticisi olarak görev yapan mimar Duygu Doğan etkinlikte, serginin kavramsal çerçevesini mekânsal yerleşim bağlamında ele alacakları bir söyleşi gerçekleştirecekler.

Kevser G&uuml;ler
Kevser Güler

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “Mekânda Cisimler” başlıklı ücretsiz etkinliğe katılım için ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilirsiniz.

Öte yandan Arter'de Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim,Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür ve Altan Gürman başlıklı güncel sergileri devam ediyor.

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