Meksika'da 2 kardeş çocuğun kartel üyelerince öldürülmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi

Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da aralarında okul üniforması giyen kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, kartel şiddetinin sona ermesi için sokağa çıktı.

19 Ocak'ta bir aracı gasbetmeye çalışan kartel üyelerinin 2 kardeşi öldürmesini protesto eden göstericiler, sorumluların hesap vermesini talep etti.

Bir grup gösterici, Sinaloa Valisi Ruben Rocha'nın ofisine zorla girerek binaya zarar verdi ve valinin istifasını istedi.

Sinaola eyaleti Sözcüsü Feliciano Castro, yaptığı açıklamada, "İnsanların öfkesini anlıyoruz. Federal yetkililer cinayetleri soruşturuyor." dedi.

19 Ocak'ta silahlı kartel üyeleri, bir aracı gasbetmeye çalışırken 12 ve 9 yaşlarındaki Gael Sarmiento ile Alexander Sarmiento'yu vurarak öldürmüş, olayda 2 çocuk da yaralanmıştı.

Culiacan kenti büyük oranda uyuşturucu kartelinin kontrolünde bulunuyor.